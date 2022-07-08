У Лугано домовилися про підтримку України майже на $2 мільярди – Шмигаль розкрив деталі — Finance.ua

У Лугано домовилися про підтримку України майже на $2 мільярди – Шмигаль розкрив деталі Вчора 12:01 — Казна та Політика

У Лугано домовилися про підтримку України майже на $2 мільярди – Шмигаль розкрив деталі, www.kmu.gov.ua

У Лугано українська делегація провела десятки різних переговорів, аби залучити якнайбільше підтримки для України прямо зараз. Результатом стали домовленості щодо підтримки нашої держави майже на 2 млрд доларів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду 7 липня.

«Зі Світовим банком ми домовилися про підтримку на 1,2 млрд доларів. Це фінансова допомога бюджету, підтримка для українського агросектору та кошти для підготовки до опалювального сезону. З Європейським банком реконструкції та розвитку сформовані домовленості про підтримку на 300 млн євро так само для стабільного проходження зими», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того, Європейський інвестиційний банк, за словами очільника Уряду, виділить 120 млн євро на проєкти цифрової трансформації. А Уряди Швейцарії, Швеції, Великої Британії нададуть кошти для фінансування потреб бюджету, підтримки аграріїв, діджиталізації, ремонту енергетичної інфраструктури, а також для відновлення українського малого та середнього бізнесу.

Також Денис Шмигаль повідомив, що Україна уклала угоду зі Швейцарією про швейцарські інвестиції в державні та приватні «зелені» проєкти: «Спільно з нашими партнерами ми готуємо десятки різних проєктів, які посилять нашу безпеку, покращать логістику, сприятимуть відновленню роботи бізнесу та економіки».

Довідка Finance.ua:

4-5 липня у швейцарському Лугано українські урядовці, народні депутати, експерти та економісти представили перший проєкт великого Плану відновлення України;

під час Конференції в Лугано була ухвалена підсумкова декларація, в якій глави держав і урядів, міністри та високі представники зобов’язались підтримувати Україну на її шляху до відновлення. 40 країн, представники Євросоюзу та міжнародних фінансових організацій підписали таку декларацію;

план трансформації на 10 років буде коштувати вже станом на сьогодні близько 750 млрд доларів. Це 850 конкретних проєктів, які охоплюють усі сфери. Від збільшення видобутку власного газу до нової якості освіти, від інвестицій у глибинну переробку до цифрових послуг;



уряд України також представив Платформу відновлення, яка складатиметься з трьох рівнів.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.