Шлях України до ЄС: Урсула фон дер Ляєн сказала, якими будуть подальші кроки — Finance.ua

Шлях України до ЄС: Урсула фон дер Ляєн сказала, якими будуть подальші кроки Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Шлях України до ЄС: Урсула фон дер Ляєн сказала, якими будуть подальші кроки

Єврокомісія вітає виконання Україною критеріїв, необхідних для набуття членства в ЄС, а Рада ЄС може ухвалювати рішення щодо подальшого просування України на цьому шляху після висновків ЄК щодо прогресу розширення ЄС.

Про це під час пресконференції у шведському місті Кіруна заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Процес входження є покроковим процесом. Для нас наступним важливим, наріжним пунктом є доповідь про хід розширення ЄС. Тому що вона оцінить прогрес з початку року всіх і кожної країни-кандидата, які хочуть приєднатися до Європейського Союзу... Україна вражаюче амбітна, сильна та швидка у виконанні, — і це дуже добре. Для того, щоб підтримати цей процес, Колегія (Єврокомісії) відвідає Україну на початку лютого», — зауважила Президент Єврокомісії.

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За її словами, під час зустрічі Колегії Єврокомісії та уряду України сторони проведуть огляд основних 18-20 файлів, над якими вже зараз триває робота. Така зустріч дозволить поглибити та інтенсифікувати різні теми, які є в двосторонньому порядку денному, що демонструє, наскільки широким є цей порядок денний.

«Для нас важливо досягати прогресу з якомога вищою якістю, і, безумовно, швидкість і амбіції уряду України також враховуються. Тож доповідь щодо розширення відобразить все це і, будемо сподіватися, принесе цікаві та позитивні рішення Ради ЄС», — додала фон дер Ляєн.

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Нагадаємо, 3 лютого в Україні має відбутися саміт Україна-ЄС. Перед початком саміту запланований візит в Україну членів колегії Європейської комісії, яка під час зустрічі з урядом відобразить прогрес, що досягнутий у двосторонніх відносинах між Україною і ЄС, та, зокрема, у просуванні України як країни-кандидата до членства в Європейському Союзі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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