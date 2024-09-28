ШІ чат-бот Meta говоритиме голосами популярних акторів — Finance.ua

ШІ чат-бот Meta говоритиме голосами популярних акторів
Компанія Meta планує представити нову функцію для свого чат-бота Meta AI, яка дозволить користувачам вибирати голос для свого цифрового помічника з переліку знаменитостей, таких як Джуді Денч, Крістен Белл, Джон Сена, Аквафіна і Кіген-Майкл Кі.
Про це повідомляє Reuters.
Про нову функцію Meta планує оголосити на своїй щорічній конференції Connect, що розпочнеться в середу, 25 вересня.
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На цьому ж заході компанія представить першу версію окулярів доповненої реальності та обговорить свої плани щодо розвитку апаратних продуктів, таких як смартокуляри Ray-Ban Meta.
Нові аудіофункції стануть доступними в США та інших англомовних країнах у застосунках Facebook, Instagram і WhatsApp вже цього тижня.
Згідно з повідомленням, Meta прагне запровадити продукти генеративного штучного інтелекту для мільйонів своїх користувачів, конкуруючи з OpenAI та Google.
Компанія має намір зробити свій чат-бот частиною інтерфейсу своїх застосунків, додаючи нові функції та можливості.
Наразі асистент Meta здатний брати участь у текстових чатах та генерувати зображення у відповідь на запити користувачів.
Минулого року компанія експериментувала з використанням персонажів-зірок, запустивши текстові версії чат-бота, натхненні Періс Хілтон та Снуп Доггом, але вони не здобули популярності серед користувачів.
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