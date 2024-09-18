Meta оголосила про глобальне блокування російських медіа — Finance.ua

Meta оголосила про глобальне блокування російських медіа Сьогодні 07:17 — Фондовий ринок

Meta оголосила про глобальне блокування російських медіа

Компанія Meta, власник Facebook, оголосила про заборону доступу на свої платформи для російських державних медіа, таких як RT і «росія сьогодні».

Про це повідомляє Reuters.

Рішення було прийнято через використання цими ЗМІ прихованих методів для проведення операцій з маніпулювання громадською думкою в інтернеті.

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Meta заявила, що заборона є значним посиленням їхньої політики щодо російських державних ЗМІ, яка раніше включала обмеження реклами та зменшення охоплення їхніх публікацій.

Згідно з новими заходами, RT та пов’язані організації будуть заблоковані на всіх платформах Meta, таких як Instagram, WhatsApp та Threads, через втручання у справи інших держав. Введення цих заходів розпочнеться найближчими днями.

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Цей крок Meta зробила після того, як раніше цього місяця Сполучені Штати висунули звинувачення у відмиванні грошей проти двох співробітників RT за те, що офіційні особи назвали схемою найму американської компанії для виробництва онлайн-контенту з метою вплинути на вибори 2024 року.

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