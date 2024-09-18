Meta оголосила про глобальне блокування російських медіа — Finance.ua

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Meta оголосила про глобальне блокування російських медіа

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Meta оголосила про глобальне блокування російських медіа
Meta оголосила про глобальне блокування російських медіа
Компанія Meta, власник Facebook, оголосила про заборону доступу на свої платформи для російських державних медіа, таких як RT і «росія сьогодні».
Про це повідомляє Reuters.
Рішення було прийнято через використання цими ЗМІ прихованих методів для проведення операцій з маніпулювання громадською думкою в інтернеті.
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Meta заявила, що заборона є значним посиленням їхньої політики щодо російських державних ЗМІ, яка раніше включала обмеження реклами та зменшення охоплення їхніх публікацій.
Згідно з новими заходами, RT та пов’язані організації будуть заблоковані на всіх платформах Meta, таких як Instagram, WhatsApp та Threads, через втручання у справи інших держав. Введення цих заходів розпочнеться найближчими днями.
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Цей крок Meta зробила після того, як раніше цього місяця Сполучені Штати висунули звинувачення у відмиванні грошей проти двох співробітників RT за те, що офіційні особи назвали схемою найму американської компанії для виробництва онлайн-контенту з метою вплинути на вибори 2024 року.
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