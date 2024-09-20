Meta розширює функціонал Threads — Finance.ua

Meta розширює функціонал Threads 20.09.2024, 01:19 — Технології&Авто

Meta розширює функціонал Threads

Meta продовжує вдосконалювати свої платформи, і тепер користувачі Threads отримали нову можливість — додавати до 20 зображень у каруселі в одному дописі.

Про це повідомляє The Verge.

Це оновлення з’явилося слідом за аналогічною функцією в Instagram, яка була анонсована на початку серпня. Раніше кількість зображень у каруселях Threads була обмежена, але тепер автори контенту отримали більше простору для вираження своїх ідей через фотографії.

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Каруселі із зображеннями в Threads стали однією з популярних функцій, хоча застосунок ще не має перемикача для відключення автоматичного відтворення відео, що є очікуваною зміною для багатьох користувачів. Проте можливість додавати до 20 зображень в одному пості робить Threads ще зручнішим для створення мультимедійного контенту.

Оновлення Threads є частиною загальної стратегії Meta щодо покращення користувацького досвіду та розширення можливостей своїх платформ.

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