Meta розширює функціонал Threads — Finance.ua

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Meta розширює функціонал Threads

Технології&Авто
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Meta розширює функціонал Threads
Meta розширює функціонал Threads
Meta продовжує вдосконалювати свої платформи, і тепер користувачі Threads отримали нову можливість — додавати до 20 зображень у каруселі в одному дописі.
Про це повідомляє The Verge.
Це оновлення з’явилося слідом за аналогічною функцією в Instagram, яка була анонсована на початку серпня. Раніше кількість зображень у каруселях Threads була обмежена, але тепер автори контенту отримали більше простору для вираження своїх ідей через фотографії.
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Каруселі із зображеннями в Threads стали однією з популярних функцій, хоча застосунок ще не має перемикача для відключення автоматичного відтворення відео, що є очікуваною зміною для багатьох користувачів. Проте можливість додавати до 20 зображень в одному пості робить Threads ще зручнішим для створення мультимедійного контенту.
Оновлення Threads є частиною загальної стратегії Meta щодо покращення користувацького досвіду та розширення можливостей своїх платформ.
За матеріалами:
Speka
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