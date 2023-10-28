Meta розраховує, що Threads стане додатком для мільярда людей — Finance.ua

Meta розраховує, що Threads стане додатком для мільярда людей Сьогодні 23:15 — Технології&Авто

Meta розраховує, що Threads стане додатком для мільярда людей

Популярність платформи Threads поступово зростає. Зараз сервіс має трохи менше 100 млн активних користувачів на місяць. Таку цифру озвучив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Про це пише 9to5Mac

Цей показник вражає, зокрема й тому, що Threads досі недоступний мільйонам людей, які живуть в Європейському Союзі. Втім, у Meta розраховують перетворити його на «додаток для публічних розмов для мільярда людей», який буде «більш позитивним» за деяких конкурентів. Марк Цукерберг каже, що Threads перебуває на шляху до досягнення цієї мети.

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«Я думаю, що якщо ми продовжимо працювати над цим ще кілька років, то, гадаю, у нас є всі шанси досягти нашого бачення», — сказав гендиректор Meta.

Згадка про позитивність, про яку говорять в Meta, очевидно, стосується платформи X, яку критикують за токсичність та надмірну кількість дезінформації.

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