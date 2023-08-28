Threads тепер має веб-версію — Finance.ua

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Threads тепер має веб-версію

Технології&Авто
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Threads тепер має веб-версію
Threads тепер має веб-версію
Компанія Meta поступово відкриває доступ до веб-версії свого нового продукту — Threads.
Як пише видання TechCrunch, поступово доступ отримають всі користувачі.
Набір функцій веб-версії Threads — обмежений. Можна зробити допис, переглядати стрічку, а також взаємодіяти з контентом.
При цьому змінювати свій профіль чи відправляти DM — поки не можна, ця функціональність залишається для мобільного застосунку Threads. Також через веб-версію не можна шукати контент, лише користувачів.
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TechCrunch вказує, що подібний крок цілком очевидний для команди Threads: з першого дня запуску продукту створення веб-версії було номер один запитом від користувачів. Довелось чекати більше місяця.
Всі оновлення Meta робить з ціллю втримати користувачів, які реєструються на новій платформі, але не затримуються там. Переважна більшість користувачів йде з Threads досить швидко, а також генерує зовсім мало контенту.
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Згідно наявної інформації, 82% користувачів, що зареєструвались — покинули платформу, не ставши активними її учасниками. Активні щоденні користувачі — близько 8 млн, тоді як на початку таких було 44 млн.
Загальна кількість інсталяцій застосунку перевалило за 200 млн.
За матеріалами:
Ain.Ua
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