У Threads нарешті з’явилася стрічка Following — Finance.ua

Нова соціальна мережа Meta Threads знов отримала корисну функцію, яка потенційно зробить її набагато привабливішою для нинішніх і нових користувачів. Це хронологічна стрічка Following.

Про це заявив гендиректор Meta Марк Цукерберг. « Threads починає впроваджувати опцію хронологічної стрічки лише тих людей, за якими ви стежите, а також додає переклади», — зазначив він. Це означає, що у користувачів нарешті з’явиться стрічка, яка показуватиме дописи від людей, на яких ви підписані, а не стрічка з постами від випадкових перевірених користувачів.

Щоб побачити нову вкладку, вам потрібно встановити Threads на своєму телефоні або оновити його до останньої версії, яка є версією 293 в Google Play або App Store. Після оновлення перевірте застосунок і побачите вкладки For You та Following. Натисніть на другу — і тепер ви бачитимете дописи лише від акаунтів, на які ви підписані.

Додавання стрічки від акаунтів, за якими стежить користувач, — це один з найкращих і найважливіших кроків, які Threads міг би зробити, оскільки користувачі майже гарантовано користуватимуться застосунком і залишатимуться в ньому довше, якщо матимуть змогу бачити пости людей, на яких вони підписані і які їм небайдужі.

Не кажучи вже про те, що чим ближче він наближається до Twitter за функціональністю, тим більше шансів у нього по-справжньому конкурувати з ним. Зі свого боку, Twitter навіть трохи допомагає Threads своїми незрозумілими оновленнями. Останнє з них — це обмеження кількості приватних повідомлень, які може відправити користувач без Twitter Blue, а також перейменування Twitter на просто X.

Хоча стрічка була однією з найбільш затребуваних функцій, яка нарешті була реалізована, є ще багато інструментів, які потрібні Threads. По-перше, тут поки що немає приватних повідомлень, що для соцмережі не дуже добре. Користувачі шукатимуть цю функцію на інших сайтах і обмежуватимуть час, проведений у Threads.

По-друге, Threads потребує вкладки «Тренди», оскільки вона дозволяє користувачам бути в курсі останніх новин, світових подій, соціальних питань та популярних дискусій. І хоча ця функція часто викликає суперечки на платформі Twitter, вона також значно збільшує залученість та утримання користувачів на сайті, що дуже важливо для його довгострокового існування.

Також потрібен належний пошук, оскільки зараз можна шукати лише інші акаунти, а не загальні теми. І, нарешті, нова соцмережа вкрай потребує десктопного режиму, щоб підвищити рівень залученості, який зменшується, оскільки стратегія «тільки для мобільних», яка добре спрацювала для Instagram, схоже, не працює так само добре для Threads.

