Ціни на ігрові консолі PlayStation 5 зростуть — Finance.ua

Ціни на ігрові консолі PlayStation 5 зростуть Сьогодні 02:14 — Технології&Авто

Ціни на ігрові консолі PlayStation 5 зростуть

Sony підвищує ціну на свої ігрові консолі PlayStation 5. Ціни почнуть зростати вже з 14 квітня 2025 року в деяких країнах.

Про це повідомляє PlayStation.Blog.

У яких країнах підніметься вартість

Підвищення торкнуться деяких країн Європи, Близького Сходу, Африки, Австралії та Нової Зеландії.

Причиною підвищення ціни компанія називає складне економічне середовище, зокрема найімовірніше йдеться про мита, які активно застосовує президент США Дональд Трамп.

«Включаючи високу інфляцію та коливання обмінних курсів, компанія прийняла важке рішення підвищити рекомендовану роздрібну ціну на консолі PlayStation 5», — йдеться у заяві Sony.

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Ціна почне зростати на консоль PS5 Digital Edition. У Європі ціна сягне $571. У Великій Британії $566, у Австралії — $475 та у Новій Зеландії — $506.

Ціни на PS5 Pro поки залишатимуться незмінними.

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