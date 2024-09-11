Sony припиняє безкоштовну підписку PlayStation Plus для PS4 та PS5 в Україні — Finance.ua

Sony припиняє безкоштовну підписку PlayStation Plus для PS4 та PS5 в Україні
Компанія Sony зупиняє безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських користувачів. Станеться це вже з листопада 2024 року, пишуть Ігри Українською.
Відповідне рішення компанія Sony розіслала користувачам на пошту.
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«Якщо у вас запланований автоматичний платіж на обо після 7 листопада 2024 року, ви повернетеся до попереднього рівня підписки та плану оплати, і з вас буде стягнуто ту ж саму ціну, яку ви платили при останньому замовленні», — йдеться у заяві Sony.
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Платна підписка буде ще безкоштовною у жовтні 2024 року, далі гроші стягуватимуть автоматично кожного місяця.
Щоб уникнути автоматичного стягнення грошей, треба скасувати підписку, до першого платежу у листопаді.
Підписка PlayStation Plus була безкоштовною для користувачів з України від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
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