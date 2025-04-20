Volvo припиняє продажі седана S90 у США: у чому причина — Finance.ua

Volvo припиняє продажі седана S90 у США: у чому причина 20.04.2025, 01:13 — Технології&Авто

Volvo припиняє продажі седана S90 у США: у чому причина

Седан Volvo S90 припинять продавати у США. Причиною відмови від флагманської моделі стали нові високі мита на імпортні авто.

Про це повідомляє видання Automotive News.

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Дональд Трамп частково відтермінував мита на 90 днів, проте Volvo S90 від цього не виграє.

Річ у тім, що великий седан наразі виготовляють лише в Китаї. Це єдина модель марки, яку імпортують у США з КНР.

Як відомо, мита Трампа на товари з Китаю вже сягнули 145%. Звісно, це зробило седан Volvo S90 неконкурентоспроможним на ринку США.

Для довідки: зараз ціна Volvo S90 стартує з $58 300 за варіант із 2,0-літровим 299-сильним турбомотором.

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Утім, варто зазначити, що нові тарифи Трампа тільки підштовхнули Volvo до швидшого припинення продажів S90 у Штатах.

Модель не була масовою, адже за 2024 рік там продали лише 1364 цих седани, а за перший квартал 2025-го — 377.

Седан Volvo S90 випускають із 2016 року, і невдовзі його життєвий цикл завершиться. Отже, у будь-якому випадку модель невдовзі припинять випускати та продавати.

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