Volvo припиняє продажі седана S90 у США: у чому причина — Finance.ua
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Volvo припиняє продажі седана S90 у США: у чому причина

Технології&Авто
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Volvo припиняє продажі седана S90 у США: у чому причина
Volvo припиняє продажі седана S90 у США: у чому причина
Седан Volvo S90 припинять продавати у США. Причиною відмови від флагманської моделі стали нові високі мита на імпортні авто.
Про це повідомляє видання Automotive News.
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Дональд Трамп частково відтермінував мита на 90 днів, проте Volvo S90 від цього не виграє.
Річ у тім, що великий седан наразі виготовляють лише в Китаї. Це єдина модель марки, яку імпортують у США з КНР.
Як відомо, мита Трампа на товари з Китаю вже сягнули 145%. Звісно, це зробило седан Volvo S90 неконкурентоспроможним на ринку США.
Для довідки: зараз ціна Volvo S90 стартує з $58 300 за варіант із 2,0-літровим 299-сильним турбомотором.
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Утім, варто зазначити, що нові тарифи Трампа тільки підштовхнули Volvo до швидшого припинення продажів S90 у Штатах.
Модель не була масовою, адже за 2024 рік там продали лише 1364 цих седани, а за перший квартал 2025-го — 377.
Седан Volvo S90 випускають із 2016 року, і невдовзі його життєвий цикл завершиться. Отже, у будь-якому випадку модель невдовзі припинять випускати та продавати.
За матеріалами:
Фокус
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