Volvo модернізував процес зарядки електромобілів та гібридів — Finance.ua

Volvo модернізував процес зарядки електромобілів та гібридів Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

Volvo модернізував процес зарядки електромобілів та гібридів

Автомобілі Volvo 2026 модельного року отримають два технічні оновлення: користувацький інтерфейс нового покоління та надшвидку платформу Snapdragon Cockpit Platform від Qualcomm Technologies, Inc. Набагато швидшу та більш чутливу інформаційно-розважальну систему інтегрують у моделі XC40, EX40, EC40.

Окрім того, EX30, EX40 і EC40 в Європі матимуть технологію Plug & Charge для ще більш зручного процесу заряджання на громадських зарядних станціях.

Volvo Car UX, користувацький інтерфейс нового покоління, представлений у моделях EX30, EX90 і новому XC90. Volvo Car UX розроблений для безпечної та приємної взаємодії з центральним інформаційно-розважальним екраном авто. Завдяки декільком вбудованим сервісам Google він більш персоналізований, ніж його попередник.

Застосунки й функції, якими найчастіше користуєтеся власник, як-от мапи, мультимедіа і телефон, можна вивести на головний екран для ще швидшого доступу. За схожою логікою та залежно від ситуації, контекстна панель змінює те, що бачить власник. Відображає останні використані застосунки. Дисплей водія, розташований безпосередньо перед водієм, також оновлено. Він став більшим і чіткішим, а навігація — зрозумілішою.

Новим Volvo Car UX авто будуть оснащені вже цьогоріч. Мільйони Volvo з вбудованим Google отримають користувацький інтерфейс нового покоління за допомогою віддаленого оновлення ПЗ. Пізніше, у 2025 році, приблизно 2,5 мільйони власників у всьому світі матимуть оновлення на випущених ще в 2020 році автомобілях.

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EX90 та EX30 отримали ще одне оновлення — платформу Snapdragon Cockpit наступного покоління. Вона робить наявну інформаційно-розважальну систему на базі Google Android Auto набагато швидшою та більш чутливою. Інформаційно-розважальна система в цих моделях стане більш ніж удвічі швидшою, ніж попередня. Графіка генеруватиметься вдесятеро швидше. Платформа Snapdragon Cockpit також буде додана до нової моделі позашляховика XC90 цього року.

Plug & Charge, система автентифікації та виставлення рахунків, з’явиться на EX30, EX40 і EC40 цього року випуску в Європі. А це — значно спрощений процес заряджання.

Plug & Charge налаштовується і активується в автомобілі. Сумісні зарядні станції легко знайти за допомогою Google Maps на центральному дисплеї авто, або у застосунку Volvo Cars. Станції ідентифікують Volvo та відповідний спосіб оплати щойно власник підключить зарядний кабель до авто. Заряджання починається автоматично, без потреби додаткових карток або автентифікації, платіж здійснюється без проблем.

Autogeek За матеріалами:

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