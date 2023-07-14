Додаток Threads почав втрачати активних користувачів після початкового буму — Finance.ua

Додаток Threads почав втрачати активних користувачів після початкового буму
У новому додатку мікроблогів Threads від компанії Meta скоротилася кількість активних користувачів, а також зменшився час, який вони проводять у застосунку.
Про це пише СNBC із посиланням на дані SensorTower і SimilarWeb.
Минулого тижня нова платформа соціальних мереж повідомила про рекордні 100 млн реєстрацій всього за пʼять днів, але, згідно з даними аналітиків, у сервісі спостерігається зниження цього показника та падіння залучення.
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Дані компанії Sensor Tower, що займається маркетинговими дослідженнями, свідчать про значний спад активності користувачів з моменту запуску Threads: у вівторок і середу кількість щоденних активних користувачів платформи знизилася приблизно на 20% порівняно із суботою, а час, що витрачається користувачем, скоротився на 50% - від 20 хвилин до 10 хвилин.
Компанія Similarweb, що займається цифровими даними та аналітикою, показала аналогічні тенденції. Число активних користувачів Threads скоротилося більш ніж на 25% у період між піком 7 липня та понеділком для користувачів Threads на телефонах Android в усьому світі.
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Інформація від фірми також свідчить про те, що час використання додатка скоротився більш ніж наполовину, при цьому середня кількість часу, яку користувачі США витрачають на застосунок, впала приблизно з 20 хвилин 6 липня до 8 хвилин 10 липня.
«У вихідні ми помітили, що залучення знизилося, а в понеділок, за нашими оцінками, у Threads було 36,6 млн активних користувачів на Android», — сказав Девід Карр, старший менеджер з аналітики в Similarweb.
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