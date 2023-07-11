Meta за два роки зароблятиме на Threads $8 млрд — Finance.ua

Meta за два роки зароблятиме на Threads $8 млрд Сьогодні 19:30 — Технології&Авто

Meta за два роки зароблятиме на Threads $8 млрд, time.com

Видання Bloomberg, з посиланням на Evercore ISI, пише про майбутні потенційні доходи нової платформи Meta — сервісу Threads.

Згідноз поданою інформацією, вже за два роки у Threads буде 200 млн активних щомісячних користувачів — MAU. Цифра у 100 млн користувачів не має вводити в оману: це всі реєстрації, поки невідомо, яка частина повертатиметься на платформу.

Зважаючи на такі показники, Evercore ISI прогнозує виторг у $8 млрд щорічно.

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Сам Марк Цукерберг вказував, що поки над монетизацією у сервісі не думають і планують взятись за цей напрямок лише після того, як на Threads буде 1 млрд користувачів (ніхто не уточнював, мова про реєстрації чи MAU).

Для Meta додаткові $8 млрд — близько 5% від майбутніх прогнозованих доходів компанії. Очікується, що у 2025 році Meta згенерує щорічно мінімум $156 млрд виторгу.

Що цікаво, у Twitter, MAU якого складає 450 млн користувачів, доходи сильно скромніші. У 2021 році компанія показала виторг у $5,1 млрд. Після того як компанію придбав Маск, доходи скоротились вдвічі.

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