Meta за два роки зароблятиме на Threads $8 млрд — Finance.ua
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Meta за два роки зароблятиме на Threads $8 млрд

Технології&Авто
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Meta за два роки зароблятиме на Threads $8 млрд
Meta за два роки зароблятиме на Threads $8 млрд, time.com
Видання Bloomberg, з посиланням на Evercore ISI, пише про майбутні потенційні доходи нової платформи Meta — сервісу Threads.
Згідноз поданою інформацією, вже за два роки у Threads буде 200 млн активних щомісячних користувачів — MAU. Цифра у 100 млн користувачів не має вводити в оману: це всі реєстрації, поки невідомо, яка частина повертатиметься на платформу.
Зважаючи на такі показники, Evercore ISI прогнозує виторг у $8 млрд щорічно.
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Сам Марк Цукерберг вказував, що поки над монетизацією у сервісі не думають і планують взятись за цей напрямок лише після того, як на Threads буде 1 млрд користувачів (ніхто не уточнював, мова про реєстрації чи MAU).
Для Meta додаткові $8 млрд — близько 5% від майбутніх прогнозованих доходів компанії. Очікується, що у 2025 році Meta згенерує щорічно мінімум $156 млрд виторгу.
Що цікаво, у Twitter, MAU якого складає 450 млн користувачів, доходи сильно скромніші. У 2021 році компанія показала виторг у $5,1 млрд. Після того як компанію придбав Маск, доходи скоротились вдвічі.
За матеріалами:
Ain.Ua
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