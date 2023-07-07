Threads побив рекорд ChatGPT і став додатком, який найшвидше охопив 1 мільйон користувачів — Finance.ua

Threads побив рекорд ChatGPT і став додатком, який найшвидше охопив 1 мільйон користувачів Сьогодні 23:14 — Фондовий ринок

Threads побив рекорд ChatGPT і став додатком, який найшвидше охопив 1 мільйон користувачів

Нова соціальна мережа Threads від компанії Meta всього лише за декілька годин охопила один мільйон активних користувачів, обігнавши чат-бот зі штучним інтелектом від компанії OpenAI.

Про це повідомляє Yahoo news

За словами Марка Цукерберга, генерального директора Meta, «вбивця Twitter» — додаток Threads зареєстрував 10 мільйонів активних користувачів лише за перші сім годин після запуску. Фактично, вже через дві години після запуску програми Цукерберг повідомив, що її завантажили два мільйони разів.

Таким чином, Threads побив рекорд ChatGPT, чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ) від OpenAI, який набув мільйон активних користувачів протягом п’яти днів після запуску в листопаді 2022 року.

А менш ніж за 24 години з моменту запуску в магазинах додатків Apple та Android у 100 країнах світу додаток Threads, який є розширенням Instagram, завантажили 30 мільйонів разів.

Оголошуючи Threads «несподіваним хітом», видання NYT посилається на дані аналітичної компанії Similarweb, яка стверджує, що Threads має намір побити рекорд ChatGPT у 100 мільйонів активних користувачів, якого останній досягнув лише за два місяці.

Перевага Threads полягає в тому, що він є «чітким відгалуженням Instagram», активна аудиторія якого налічує понад два мільярди користувачів. Це, на думку AFP, позбавило нову платформу проблеми залучення користувачів із самого початку.

«Це найкращий початок, на який ми могли сподіватися! — написав Цукерберг у Threads. А згодом додав: — Відчуття, що це початок чогось особливого».

Що відомо про Threads?

Новий застосунок представили як допоміжний продукт Instagram, що дало йому вбудовану аудиторію із понад двох мільярдів користувачів і позбавило нову платформу проблеми починати з нуля.

Керівник Instagram Адам Моссері сказав користувачам, що Threads призначений для створення «відкритої та дружньої платформи для розмов».

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Деякі фахівці вважають, що Threads може стати конкурентом для Twitter і переманити його користувачів, які незадоволені останніми змінами у цій соціальній мережі.

Додаток Threads тепер доступний для завантаження у понад 100 країнах, включаючи Велику Британію. Водночас у країнах ЄС його поки неможливо завантажити через певні нормативні проблеми.

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