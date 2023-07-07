Twitter погрожує подати в суд на Meta через нову соцмережу Threads — Finance.ua

Twitter погрожує подати в суд на Meta через нову соцмережу Threads Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Twitter погрожує подати в суд на Meta через нову соцмережу Threads

Twitter пригрозила подати до суду на Meta Platforms через її нову платформу Threads у листі, надісланому генеральному директору материнської компанії Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спіро.

Про це пише Reuters.

Meta, яка запустила Threads у середу та де вже понад 30 мільйонів реєстрацій, намагається конкурувати з Twitter Ілона Маска, залучаючи мільярди користувачів Instagram.

У своєму листі Спіро звинуватив Meta у тому, що вона найняла колишніх співробітників Twitter, які «мали і продовжують мати доступ до комерційних таємниць Twitter та іншої вкрай конфіденційної інформації», як першим повідомив вебсайт News Semafor.

«Twitter має намір суворо дотримуватись своїх прав інтелектуальної власності та вимагає від Meta вжити негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації», — написав Спіро в листі.

Джерело Reuters, яке знає про лист, підтвердило його зміст у четвер.

«Ніхто в команді інженерів Threads не є колишнім співробітником Twitter», — сказав речник Meta Енді Стоун у дописі Threads.

Колишній старший співробітник Twitter сказав Reuters, що їм невідомо ні про колишніх співробітників, які працювали над Threads, ні про будь-кого зі старшого персоналу, хто узагалі перейшов у Meta.

Тим часом власник Twitter Маск сказав: «Конкуренція — це добре, шахрайство — ні», у відповідь на твіт із посиланням на цю новину.

Після придбання Маском соціальної медіаплатформи в жовтні минулого року Twitter отримав конкуренцію серед інших Mastodon і Bluesky. Однак інтерфейс користувача Threads нагадує платформу мікроблогів. Проте Threads не підтримує пошук за ключовими словами чи прямі повідомлення.

Експерти з права інтелектуальної власності, включаючи професора права Стенфордського університету Марка Лемлі, заявили, що для висунення позову проти Meta щодо крадіжки комерційної таємниці Twitter знадобиться набагато більше деталей, ніж те, що міститься в листі.

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