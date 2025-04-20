Продажі нових авто на українському ринку впали на 16,5% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продажі нових авто на українському ринку впали на 16,5%

Технології&Авто
0
Продажі нових авто на українському ринку впали на 16,5%
Продажі нових авто на українському ринку впали на 16,5%
У першому кварталі поточного року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легковиків. Це на 16,5% менше, порівняно з першим кварталом 2024 року.
Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Скільки нових авто придбали українці

У січні-березні цього року щомісячно в середньому продавалося близько 4,8 тис. нових легковиків.
Читайте також
Ця цифра менше за минулорічний показник у аналогічному періоді — тоді дилери реалізовували близько 5,7 тис. авто щомісяця.
Продажі нових авто на українському ринку впали на 16,5%
Абсолютна більшість нових легковиків — 97,3% (13 868 шт.) — були імпортованими. Водночас частка автомобілів, зібраних в Україні, склала лише 2,7% (389 шт.).

Які бренди найпопулярніші серед покупців

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Renault та Skoda.
Продажі нових авто на українському ринку впали на 16,5%
З-поміж окремих моделей, як і торік, найчастіше в автосалонах продавали Renault Duster (972 од.) та Toyota RAV4 (694 од.).
Читайте також
Дослідники зауважують, що у десятці найпопулярніших легковиків залишився всього один ліфтбек — Skoda Octavia, решта — кросовери.
Продажі нових авто на українському ринку впали на 16,5%

Лідери серед авто, які виробляють в Україні

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні, лідером у І кварталі став кросовер Skoda Karoq (201 од.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар».
Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Kodiaq (27 од.).
Третя позиція за Volkswagen Crafter (26 од.).

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems