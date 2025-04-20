Продажі нових авто на українському ринку впали на 16,5% — Finance.ua

Продажі нових авто на українському ринку впали на 16,5% Сьогодні 08:15 — Технології&Авто

Продажі нових авто на українському ринку впали на 16,5%

У першому кварталі поточного року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легковиків. Це на 16,5% менше, порівняно з першим кварталом 2024 року.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Скільки нових авто придбали українці

У січні-березні цього року щомісячно в середньому продавалося близько 4,8 тис. нових легковиків.

Ця цифра менше за минулорічний показник у аналогічному періоді — тоді дилери реалізовували близько 5,7 тис. авто щомісяця.

Абсолютна більшість нових легковиків — 97,3% (13 868 шт.) — були імпортованими. Водночас частка автомобілів, зібраних в Україні, склала лише 2,7% (389 шт.).

Які бренди найпопулярніші серед покупців

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Renault та Skoda.

З-поміж окремих моделей, як і торік, найчастіше в автосалонах продавали Renault Duster (972 од.) та Toyota RAV4 (694 од.).

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Дослідники зауважують, що у десятці найпопулярніших легковиків залишився всього один ліфтбек — Skoda Octavia, решта — кросовери.

Лідери серед авто, які виробляють в Україні

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні, лідером у І кварталі став кросовер Skoda Karoq (201 од.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар».

Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Kodiaq (27 од.).

Третя позиція за Volkswagen Crafter (26 од.).

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