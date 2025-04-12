На українському ринку зріс попит на вантажівки — Finance.ua

На українському ринку зріс попит на вантажівки Сьогодні 20:17 — Технології&Авто

На українському ринку зріс попит на вантажівки

Минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 996 авто, що на 18% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

У порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто впали на 6%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

MAN — 170 од.; Renault — 134 од.; Iveco — 88 од.; Ford — 83 од.; Peugeot — 68 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 2813 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.