На українському ринку зріс попит на вантажівки — Finance.ua

На українському ринку зріс попит на вантажівки
Минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 996 авто, що на 18% більше, ніж у попередньому місяці.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
У порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто впали на 6%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- MAN — 170 од.;
- Renault — 134 од.;
- Iveco — 88 од.;
- Ford — 83 од.;
- Peugeot — 68 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 2813 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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