Щонайменше 20% компаній можуть втратити статус критичних підприємств після аудиту — Finance.ua

Щонайменше 20% компаній можуть втратити статус критичних підприємств після аудиту Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

Щонайменше 20% компаній можуть втратити статус критичних підприємств після аудиту

Під час проведення аудиту заброньованих військовозобов’язаних та підприємств, що мають статус критично важливих, виявили тисячі випадків бронювання з порушеннями.

Про це пише «NV Бізнес», покликаючись на власні джерела у команді президента.

Аудит заброньованих проводить спільна комісія, створена з представників Міноборони та Мінекономіки. Під час перевірок з’ясувалося, що 40 тисяч військовозобов’язаних отримали бронь із порушеннями.

Також зазначається, що після такого аудиту щонайменше 20% критично важливих підприємств, з найбільшою імовірністю, втратять такий статус. Як повідомив співрозмовник видання, насамперед це стосується тих, «хто спочатку не мав би потрапити до цього списку», оскільки багато із цих компаній могли торгувати квотою на бронь.

Загалом комісія повинна переглянути рішення щодо близько тисячі підприємств.

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Нагадаємо, уряд до 15 листопада 2024 року вирішив призупинити дію критеріїв та положень щодо визначення критично важливих підприємств і організацій та провести аудит «критичних» підприємств.

Окрім того, Мінекономіки та Міноборони мають підготувати й презентувати урядові проєкт рішення, у якому, зокрема, передбачені:

порядок перевірки обґрунтованості бронювання військовозобов’язаних;

скасування відстрочки від призову на військову службу в разі виявлення необґрунтованих випадків бронювання.

Пізніше Кабінет Міністрів ухвалив протокольне рішення щодо часткового відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних працівників.

hromadske За матеріалами:

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