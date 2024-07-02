Щоб відбудувати Україну за 5−10 років, треба 1,5 мільйона будівельників — експерт Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Щоб відбудувати Україну за 5−10 років, треба 1,5 мільйона будівельників — експерт

Своєю геноцидною війною росія вже зруйнувала в Україні понад 60 млн квадратних метрів житла.

До війни в Україні було 300 тисяч будівельників, нагадав в ефірі Українського Радіо директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.

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«Якщо ми хочемо за 5−10 років усе відбудувати після війни, нам знадобиться 1,3−1,5 млн будівельників», — підрахував експерт.

Також він наголосив на перевагах індивідуального житла над багатоповерхівками: «За останні десять років було збудовано приблизно 10 млн квадратних метрів житла, з яких 5−6 млн індивідуальна забудова і 4−5 млн — багатоповерхова. Люди не повинні жити у двадцятиповерхових будинках».

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Експерт додав, що дуже актуальною темою є Соціально-гуманітарна складова реабілітації військових, які прийдуть з фронту і увіллються в будівельну галузь. Та наголосив, що це має бути державна політика і реалізація конкретних проєктів в рамках такої політики.

Нагадаємо, Україна отримає від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) 100 млн євро на компенсації за знищене внаслідок збройної агресії РФ житло в рамках проєкту «НОМЕ. Компенсація за знищене житло». Відповідну угоду міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали 11 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024).

Укрінформ За матеріалами:

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