Шуляк назвала реформи, які допоможуть відбудувати країну — Finance.ua

Шуляк назвала реформи, які допоможуть відбудувати країну Вчора 09:32 — Казна та Політика

Шуляк назвала реформи, які допоможуть відбудувати країну

Парламент працює над низкою законопроєктів, які допоможуть швидко, ефективно та прозоро відновити зруйновану інфраструктуру та житло українців.

Про це заявила голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Зараз у парламенті ми працюємо над стандартами, правилами та принципами, за якими відбуватиметься відновлення країни. Певні законопроєкти вже стали законами, інші готуємо до другого читання», — сказала Шуляк.

Вона нагадала, що Президент вже підписав закон, який стосується запровадження нових правил системи цивільного захисту.

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«При плануванні нових територій враховуватимуть будівництво укритів та споруд подвійного призначення, наприклад, укріплених паркінгів, щоб максимально забезпечити безпеку людей», — повідомила очільниця «Слуги Народу».

Крім того, запроваджені мінімальні вимоги до енергоефективності будівель, це дасть змогу зменшувати споживання енергоресурсів.

«Також рамках нових стратегій відбудови ми готові ухвалити законопроєкт № 7198. Він передбачає компенсацію за зруйноване житло, не чекаючи репарацій від рф. Сподіваємося, що найближчим часом законопроєкт винесуть на друге читання. Ми розуміємо, що це великі кошти, яких зараз обмаль, але ми знайшли можливість використовувати арештовані російські активи, щоб направляти їх на компенсації», — пояснила Шуляк.

Довідка Finance.ua:

за словами першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, відновлення України має відбуватися за принципом build better (створювати краще). Він по-різному оцінює перспективи й економічну доцільність відновлення різних постраждалих під час війни об’єктів;

відбудова і відновлення України коштуватиме щонайменше $349 млрд, за спільною оцінкою уряду України, Єврокомісії та Світового банку. Майже третина цих коштів потрібна у наступні півтора-три роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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