Що зміниться в доходах мобілізованих українців за новим законом — Finance.ua

Що зміниться в доходах мобілізованих українців за новим законом Вчора 08:08 — Особисті фінанси

Що зміниться в доходах мобілізованих українців за новим законом

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та загалом проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин.

Зокрема, законом № 7251 передбачається звільнення роботодавця від обов’язку збереження середнього заробітку працівникам, яких було призвано на військову службу.

Водночас закон гарантує з боку роботодавця зберігати таким працівникам їх робоче місце та посаду.

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Мобілізовані працівники отримуватимуть грошове забезпечення, що виплачуватиметься коштом державного бюджету. Таку норму регламентує закону Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

З чого складається зарплата військовослужбовців

Грошові виплати військовців складаються з двох частин:

щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги тощо;

додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою Президента України Володимира Зеленського на період воєнного стану.

Ця додаткова винагорода нараховується за певним аглоритмом.

Зокрема, для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць складає 30 тис. грн, або приблизно 1000 грн на день.

Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тис. грн на місяць. Або приблизно 3000 грн на день.

Нагадаємо, 18 липня Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону № 7251 щодо оптимізації трудових відносин.

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