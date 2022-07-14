В Україні чиновникам підвищили зарплати: озвучено суму — Finance.ua
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В Україні чиновникам підвищили зарплати: озвучено суму

Особисті фінанси
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В Україні чиновникам підвищили зарплати: озвучено суму
В Україні чиновникам підвищили зарплати: озвучено суму
В Україні Кабінет міністрів з урахуванням перерахунку прожиткового мінімуму на 200 грн підвищили оклади. В результаті мінімальний розмір окладу становитиме 5300 грн.
Про це повідомляє судово-юридична газета. Кабінет Міністрів 12 липня 2022 року ухвалив постанову 788 «Про внесення змін до схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році».
Постанова набирає чинності з дня опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року. Відповідно до неї:
  • провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, мав посадовий оклад 5100 грн, тепер отримуватиме 5300 грн;
  • спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію АР Крим, однієї чи кількох областей, Києва та Севастополя, мав посадовий оклад 5100 грн, відтепер отримуватиме 5300 грн.
  • спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, мав посадовий оклад 4962 грн, відтепер отримуватиме 5200 грн.
У інших категорій оклад не зріс.
Нагадаємо, з 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — з 2481 до 2600 грн.
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За матеріалами:
Обозреватель
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