В Україні чиновникам підвищили зарплати: озвучено суму — Finance.ua

В Україні чиновникам підвищили зарплати: озвучено суму Вчора 10:43 — Особисті фінанси

В Україні чиновникам підвищили зарплати: озвучено суму

В Україні Кабінет міністрів з урахуванням перерахунку прожиткового мінімуму на 200 грн підвищили оклади. В результаті мінімальний розмір окладу становитиме 5300 грн.

Про це повідомляє судово-юридична газета. Кабінет Міністрів 12 липня 2022 року ухвалив постанову 788 «Про внесення змін до схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році».

Постанова набирає чинності з дня опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року. Відповідно до неї:

провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, мав посадовий оклад 5100 грн, тепер отримуватиме 5300 грн;

спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію АР Крим, однієї чи кількох областей, Києва та Севастополя, мав посадовий оклад 5100 грн, відтепер отримуватиме 5300 грн.



спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, мав посадовий оклад 4962 грн, відтепер отримуватиме 5200 грн.



У інших категорій оклад не зріс.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — з 2481 до 2600 грн.

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