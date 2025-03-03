Що змінять на Подільському мосту — Finance.ua

Що змінять на Подільському мосту Сьогодні 06:47 — Казна та Політика

Що змінять на Подільському мосту

На засіданні «Київської майстерні міста» замовник будівництва Подільського мосту представив оновлену тимчасову схему організації руху на мосту та прилеглих підходах. Про це пише « Трамвай ».

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Згідно з представленою схемою, рух автомобілів на Подільському мосту планується організувати через трамвайну частину тунелю під залізницею. Для забезпечення двостороннього руху проїзну частину вздовж трамвайних колій буде розширено до двох смуг у кожному напрямку. Це досягатиметься шляхом розширення насипу на підходах до мосту.

Однак таке рішення викликало занепокоєння серед представників громадськості. Зокрема, як повідомляє ГО «Пасажири Києва», активісти пропонують повернутися до ідеї фізичного відокремлення трамвайних колій від проїзної частини. На їхню думку, це дозволить підвищити безпеку та ефективність руху громадського транспорту, оскільки виділені колії забезпечують пріоритетний проїзд трамваїв без затримок у загальному потоці.

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Відсутність фізичного бар’єру між трамвайними коліями та автомобільними смугами може призвести до зниження швидкості руху трамваїв та збільшення ризику дорожньо-транспортних пригод, особливо в умовах інтенсивного руху в години пік.

Позитивним аспектом нової схеми є включення велосипедної інфраструктури, яка раніше не була передбачена на відкритому мості. Згідно з планом, на розворотному колі вулиці Вершигори будуть влаштовані велосмуги, які потім продовжаться двосторонньою велодоріжкою.

Ця велодоріжка буде облаштована за рахунок тротуару вздовж трамвайної лінії, проходитиме через тунель під залізницею і далі до заїзду на міст. На самому мосту також передбачені велосмуги в обох напрямках, що дозволить велосипедистам безпечно перетинати Дніпро.

Довідка Finance.ua:

Подільсько-Воскресенський міст є одним з найвідоміших довгобудів Києва. Роботи над ним розпочалися понад 20 років тому, і лише в грудні 2024 року міст було нарешті відкрито для руху легкових автомобілів та міського пасажирського транспорту.

Однак на момент відкриття не було передбачено можливості руху для пішоходів та велосипедистів, а також були відсутні виділені смуги для громадського транспорту.

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