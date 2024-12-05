У Києві змінять маршрут автобуса, який курсує через новий Подільський міст — Finance.ua

У Києві змінять маршрут автобуса, який курсує через новий Подільський міст Сьогодні 14:33 — Казна та Політика

КП «Київпастранс» заявив, що із 5 грудня для оптимізації маршрутної мережі столиці внесуть зміни в роботу автобусного маршруту 111. Зазначимо, що цей автобус курсує через новий Подільсько-Воскресенський міст.

Так, рух автобусів у напрямку Дарницької площі організують:

від станції метро «Площа Українських Героїв» до Подiльського мостового переходу за власним маршрутом, далі — вулиця Центральна Садова (до вулиці Дамбової) — вулиця Центральна Садова, далі за власним маршрутом.

У зворотному напрямку автобусний маршрут курсуватиме без змін.

Водночас у комунальному підприємстві звертають увагу, що маршрут автобусів 111 дублює схему руху автобусів 117, відтак робота останнього буде призупинена.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.