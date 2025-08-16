Що відбувається з цінами в Україні: коментар Нацбанку — Finance.ua

Що відбувається з цінами в Україні: коментар Нацбанку Сьогодні 09:06 — Казна та Політика

Що відбувається з цінами в Україні: коментар Нацбанку

За даними Держстату, у липні інфляція продовжила сповільнюватися — до 14,1% у річному вимірі, а ціни за місяць впали на 0,2%. Це нижче, ніж прогнозувалося в липневому Інфляційному звіті НБУ. Причина — суттєвіше зниження цін на овочеву продукцію.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

«Водночас сповільнення базової інфляції майже відповідало прогнозу та пояснювалося зниженням темпів зростання цін у всіх її основних складових: оброблених продуктів, послуг і непродовольчих товарів», — йдеться у повідомленні.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування почали сповільнюватися — до 28,0%

Зростання цін на овочі в річному вимірі пригальмувало завдяки надходженню пропозиції нового врожаю. Також швидше, ніж очікувалося, сповільнювалися темпи зростання цін на борошно й крупи.

Водночас дедалі швидше дорожчали всі види м’яса через зростання собівартості й зменшення поголів’я тварин.

Темпи подорожчання фруктів збільшилися через обмежену пропозицію яблук, кісточкових та ягід після весняних заморозків. Пришвидшилося й подорожчання яєць.

Базова інфляція надалі знижувалася — до 11,7%

Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 18.0% р/р. Так, пригальмувало зростання цін на хліб, олію, безалкогольні напої й окремі види молочної продукції.

Уповільнилося також зростання цін на вершкове масло, хоча й помірніше, ніж очікувалося.

Тривало зниження інфляції послуг — до 14,0% через зменшення тиску з боку ринку праці.

Зокрема, знизилися темпи зростання цін на послуги охорони здоров’я, зв’язку, відпочинку та культури, харчування поза домом, транспортні послуги.

Зростання вартості непродовольчих товарів теж сповільнилося — до 3,2%. Поглибилося падіння цін на одяг та взуття.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін несуттєво пришвидшилися — до 11,0%

Така динаміка відповідала прогнозу й пояснювалася подальшим зростанням цін на тютюнові вироби.

Темпи зростання цін на паливо продовжили зростати — до 6,7%

Подорожчання палива надалі пришвидшувалося понад прогноз, що зумовлювалося насамперед ефектами перенесення, пов’язаними з послабленням курсу гривні до євро в попередні періоди.

«Прогноз НБУ передбачає подальше зниження інфляції як до кінця цього року, так і в наступні періоди. Зниженню інфляції сприятимуть, зокрема, заходи монетарної політики, поступове нарощування врожаїв та помірний зовнішній ціновий тиск», — зазначає регулятор.

Нагадаємо, як повідомляється в Інфляційному звіті НБУ, ціни на продовольчі товари в Україні за останні роки зблизилися з рівнем ЄС. Так, ціни вже перевищують показники країн-сусідів: Румунії, Словаччини та Туреччини.

З 2016 року ціни на продукти в Україні в євро зросли на 79%, у країнах ЄС — на 46%. Динаміка цін за окремими товарними групами була неоднорідною, як і відхилення цін на окремі продукти в Україні від цін у країнах ЄС.

