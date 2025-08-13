Що відбуваться із цінами на пальне в Україні — Finance.ua

Що відбуваться із цінами на пальне в Україні Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Що відбуваться із цінами на пальне в Україні

Пальне залишається однією з найбільших статей витрат для автомобілістів. Щоб зрозуміти, як змінилася вартість поїздок, ми проаналізували ціни на різні види пального: порівняли їх із показниками 2024 року та з початком 2025-го. Розповідаємо, як зросли ціни та які чинники вплинули на подорожчання.

Станом на момент написання статті середня вартість бензину, дизелю та газу такі:

Бензин А-95 Преміум — 63,62 грн/літр;

Бензин А-95 — 59,00 грн/л;

Бензин А-92 — 58,40 грн/л;

Дизель — 56,11 грн/л;

Газ — 34,44 грн/л.

Для порівняння, середні ціни на пальне в січні 2025 року були такі:

Бензин А-95 Преміум — 59,73 грн/літр;

Бензин А-95 — 56,45 грн/л;

Бензин А-92 — 53,89 грн/л;

Дизель — 54,31 грн/л;

Газ — 36,62 грн/л.

Тож, як бачимо, лише автогаз скинув у ціні порівняно з початком цього року. Бензин А-95 Преміум подорожчав на 3,89 грн/літр, бензин А-95 — на 2,55 грн/літр, бензин А-92 — на 4,51 грн/літр, дизель — на 1,8 грн/літр, а газ — «продемонстрував» +2,18 грн/літр.

Тип пального Ціна (січень 2025), грн/л Ціна (серпень 2025), грн/л Зміни, грн Бензин А-95 Преміум 59,73 63,62 3,89 Бензин А-95 56,45 59 2,55 Бензин А-92 53,89 58,4 4,51 Дизель 54,31 56,11 1,8 Газ (LPG) 36,62 34,44 — 2,18

На підвищення цін на пальне неабияк вплинули нові акцизні ставки, які набули чинності від 1 січня 2025 року. Нагадаємо, акциз на бензин зріс на 29,1 євро/1 тис. л (1,53 грн/л), до 271,70 євро/1 тис. л, на дизельне пальне — на 38,1 євро/1 тис. л (2 грн/л), до 215,70 євро/1 тис. л, на скраплений газ — на 25 євро/1 000 л (1,30 грн/л), до 173 євро/1 тис. л.

Зазначимо, це був другий крок у піднятті ставок. Перший відбувся 1 вересня 2024 року. Тоді найсуттєвіше зріс акциз на скраплений газ: на 5 грн/л. Бензин і дизель, як і 1 січня 2025, додали 1,5 грн/л і 2 грн/л відповідно.

Щодо 2024-го, то того року основне підвищення вартості пального відбулося навесні (березень-квітень. — Ред.). У березні ціни на бензин, дизель та скраплений газ були такі:

Бензин А-95 Преміум — 55,90 грн/літр;

Бензин А-95 — 52,46 грн/л;

Бензин А-92 — 49,25 грн/л;

Дизель — 52,83 грн/л;

Газ — 27,98 грн/л.

Квітень, своєю чергою, відзначився наступною вартістю:

Бензин А-95 Преміум — 57,92 грн/літр;

Бензин А-95 — 54,49 грн/л;

Бензин А-92 — 51,50 грн/л;

Дизель — 54,42 грн/л;

Газ — 28,00 грн/л.

Таким чином, у квітні бензин А-95 Преміум зріс у ціні на 2,02 грн/літр, бензин А-95 — на 2,03 грн/літр, бензин А-92 — на 2,25 грн/літр, дизель — на 1,59 грн/літр, а скраплений газ — усього на 2 коп./літр.

Тип пального Березень 2024 Квітень 2024 Січень 2025 Серпень 2025 Зміна (березень 2024 → серпень 2025), грн Бензин А-95 Преміум 55,90грн/л 57,92 59,73 63,6 7,72 Бензин А-95 52,46 54,49 56,45 59,00 6,54 Бензин А-92 49,25 51,50 53,89 58,40 9,15 Дизель 52,83 54,42 54,31 56,11 3,28 Газ (LPG) 27,98 28,00 36,62 34,44 6,46

Як бачимо, найбільше зростання серед бензинів продемонстрував А-92 — +18,57%. Автогаз, попри незначну зміну навесні 2024 року, зріс у ціні більш ніж на 23%, але вже у серпні 2025-го дещо здешевшав порівняно з січнем 2025-го. Найменша зміна — у дизеля, що робить його найстабільнішим видом пального за цінами.

