Що відбуваться із цінами на пальне в Україні — Finance.ua

Що відбуваться із цінами на пальне в Україні
Пальне залишається однією з найбільших статей витрат для автомобілістів. Щоб зрозуміти, як змінилася вартість поїздок, ми проаналізували ціни на різні види пального: порівняли їх із показниками 2024 року та з початком 2025-го. Розповідаємо, як зросли ціни та які чинники вплинули на подорожчання.
Станом на момент написання статті середня вартість бензину, дизелю та газу такі:
- Бензин А-95 Преміум — 63,62 грн/літр;
- Бензин А-95 — 59,00 грн/л;
- Бензин А-92 — 58,40 грн/л;
- Дизель — 56,11 грн/л;
- Газ — 34,44 грн/л.
Для порівняння, середні ціни на пальне в січні 2025 року були такі:
- Бензин А-95 Преміум — 59,73 грн/літр;
- Бензин А-95 — 56,45 грн/л;
- Бензин А-92 — 53,89 грн/л;
- Дизель — 54,31 грн/л;
- Газ — 36,62 грн/л.
Тож, як бачимо, лише автогаз скинув у ціні порівняно з початком цього року. Бензин А-95 Преміум подорожчав на 3,89 грн/літр, бензин А-95 — на 2,55 грн/літр, бензин А-92 — на 4,51 грн/літр, дизель — на 1,8 грн/літр, а газ — «продемонстрував» +2,18 грн/літр.
|Тип пального
|Ціна (січень 2025), грн/л
|Ціна (серпень 2025), грн/л
|Зміни, грн
|Бензин А-95 Преміум
|59,73
|63,62
|3,89
|Бензин А-95
|56,45
|59
|2,55
|Бензин А-92
|53,89
|58,4
|4,51
|Дизель
|54,31
|56,11
|1,8
|Газ (LPG)
|36,62
|34,44
|— 2,18
На підвищення цін на пальне неабияк вплинули нові акцизні ставки, які набули чинності від 1 січня 2025 року. Нагадаємо, акциз на бензин зріс на 29,1 євро/1 тис. л (1,53 грн/л), до 271,70 євро/1 тис. л, на дизельне пальне — на 38,1 євро/1 тис. л (2 грн/л), до 215,70 євро/1 тис. л, на скраплений газ — на 25 євро/1 000 л (1,30 грн/л), до 173 євро/1 тис. л.
Зазначимо, це був другий крок у піднятті ставок. Перший відбувся 1 вересня 2024 року. Тоді найсуттєвіше зріс акциз на скраплений газ: на 5 грн/л. Бензин і дизель, як і 1 січня 2025, додали 1,5 грн/л і 2 грн/л відповідно.
Щодо 2024-го, то того року основне підвищення вартості пального відбулося навесні (березень-квітень. — Ред.). У березні ціни на бензин, дизель та скраплений газ були такі:
- Бензин А-95 Преміум — 55,90 грн/літр;
- Бензин А-95 — 52,46 грн/л;
- Бензин А-92 — 49,25 грн/л;
- Дизель — 52,83 грн/л;
- Газ — 27,98 грн/л.
Квітень, своєю чергою, відзначився наступною вартістю:
- Бензин А-95 Преміум — 57,92 грн/літр;
- Бензин А-95 — 54,49 грн/л;
- Бензин А-92 — 51,50 грн/л;
- Дизель — 54,42 грн/л;
- Газ — 28,00 грн/л.
Таким чином, у квітні бензин А-95 Преміум зріс у ціні на 2,02 грн/літр, бензин А-95 — на 2,03 грн/літр, бензин А-92 — на 2,25 грн/літр, дизель — на 1,59 грн/літр, а скраплений газ — усього на 2 коп./літр.
|Тип пального
|Березень 2024
|Квітень 2024
|Січень 2025
|Серпень 2025
|Зміна (березень 2024 → серпень 2025), грн
|Бензин А-95 Преміум
|55,90грн/л
|57,92
|59,73
|63,6
|7,72
|Бензин А-95
|52,46
|54,49
|56,45
|59,00
|6,54
|Бензин А-92
|49,25
|51,50
|53,89
|58,40
|9,15
|Дизель
|52,83
|54,42
|54,31
|56,11
|3,28
|Газ (LPG)
|27,98
|28,00
|36,62
|34,44
|6,46
Як бачимо, найбільше зростання серед бензинів продемонстрував А-92 — +18,57%. Автогаз, попри незначну зміну навесні 2024 року, зріс у ціні більш ніж на 23%, але вже у серпні 2025-го дещо здешевшав порівняно з січнем 2025-го. Найменша зміна — у дизеля, що робить його найстабільнішим видом пального за цінами.
Детальніше про те, скільки «з'їдає» обслуговування авто протягом року та як можна реально скоротити витрати, читайте у статті за посиланням.
Поділитися новиною
Також за темою
Що відбуваться із цінами на пальне в Україні
Португалія змінить міграційні правила: як це вплине на українців
Бізнес може отримати до 16 млн грн на відновлення, — Свириденко
У Польщі продовжено термін дії довідок про тимчасовий захист (дата та умови)
ВПО матимуть право на державну допомогу за програмою єОселя
В уряді розповіли про плани щодо підвищення пенсійного віку та нової пенсійної системи