Що відбуваться із цінами на пальне в Україні — Finance.ua

Що відбуваться із цінами на пальне в Україні

Пальне залишається однією з найбільших статей витрат для автомобілістів. Щоб зрозуміти, як змінилася вартість поїздок, ми проаналізували ціни на різні види пального: порівняли їх із показниками 2024 року та з початком 2025-го. Розповідаємо, як зросли ціни та які чинники вплинули на подорожчання.
Станом на момент написання статті середня вартість бензину, дизелю та газу такі:
  • Бензин А-95 Преміум — 63,62 грн/літр;
  • Бензин А-95 — 59,00 грн/л;
  • Бензин А-92 — 58,40 грн/л;
  • Дизель — 56,11 грн/л;
  • Газ — 34,44 грн/л.
Для порівняння, середні ціни на пальне в січні 2025 року були такі:
  • Бензин А-95 Преміум — 59,73 грн/літр;
  • Бензин А-95 — 56,45 грн/л;
  • Бензин А-92 — 53,89 грн/л;
  • Дизель — 54,31 грн/л;
  • Газ — 36,62 грн/л.
Тож, як бачимо, лише автогаз скинув у ціні порівняно з початком цього року. Бензин А-95 Преміум подорожчав на 3,89 грн/літр, бензин А-95 — на 2,55 грн/літр, бензин А-92 — на 4,51 грн/літр, дизель — на 1,8 грн/літр, а газ — «продемонстрував» +2,18 грн/літр.
Тип пальногоЦіна (січень 2025), грн/лЦіна (серпень 2025), грн/лЗміни, грн
Бензин А-95 Преміум59,7363,623,89
Бензин А-9556,45592,55
Бензин А-9253,8958,44,51
Дизель54,3156,111,8
Газ (LPG)36,6234,44— 2,18
На підвищення цін на пальне неабияк вплинули нові акцизні ставки, які набули чинності від 1 січня 2025 року. Нагадаємо, акциз на бензин зріс на 29,1 євро/1 тис. л (1,53 грн/л), до 271,70 євро/1 тис. л, на дизельне пальне — на 38,1 євро/1 тис. л (2 грн/л), до 215,70 євро/1 тис. л, на скраплений газ — на 25 євро/1 000 л (1,30 грн/л), до 173 євро/1 тис. л.
Зазначимо, це був другий крок у піднятті ставок. Перший відбувся 1 вересня 2024 року. Тоді найсуттєвіше зріс акциз на скраплений газ: на 5 грн/л. Бензин і дизель, як і 1 січня 2025, додали 1,5 грн/л і 2 грн/л відповідно.
Щодо 2024-го, то того року основне підвищення вартості пального відбулося навесні (березень-квітень. — Ред.). У березні ціни на бензин, дизель та скраплений газ були такі:
  • Бензин А-95 Преміум — 55,90 грн/літр;
  • Бензин А-95 — 52,46 грн/л;
  • Бензин А-92 — 49,25 грн/л;
  • Дизель — 52,83 грн/л;
  • Газ — 27,98 грн/л.
Квітень, своєю чергою, відзначився наступною вартістю:
  • Бензин А-95 Преміум — 57,92 грн/літр;
  • Бензин А-95 — 54,49 грн/л;
  • Бензин А-92 — 51,50 грн/л;
  • Дизель — 54,42 грн/л;
  • Газ — 28,00 грн/л.
Таким чином, у квітні бензин А-95 Преміум зріс у ціні на 2,02 грн/літр, бензин А-95 — на 2,03 грн/літр, бензин А-92 — на 2,25 грн/літр, дизель — на 1,59 грн/літр, а скраплений газ — усього на 2 коп./літр.
Тип пальногоБерезень 2024Квітень 2024Січень 2025Серпень 2025Зміна (березень 2024 → серпень 2025), грн
Бензин А-95 Преміум55,90грн/л57,9259,7363,67,72
Бензин А-9552,4654,4956,4559,006,54
Бензин А-9249,2551,5053,8958,409,15
Дизель52,8354,4254,3156,113,28
Газ (LPG)27,9828,0036,6234,446,46
Як бачимо, найбільше зростання серед бензинів продемонстрував А-92 — +18,57%. Автогаз, попри незначну зміну навесні 2024 року, зріс у ціні більш ніж на 23%, але вже у серпні 2025-го дещо здешевшав порівняно з січнем 2025-го. Найменша зміна — у дизеля, що робить його найстабільнішим видом пального за цінами.
Детальніше про те, скільки «з'їдає» обслуговування авто протягом року та як можна реально скоротити витрати, читайте у статті за посиланням.
