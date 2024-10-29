Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії — Finance.ua

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Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії

Особисті фінанси
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Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії
Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії
Через повномасштабну війну мільйони українців знайшли прихисток у країнах Європи. Однак зміна місця проживання не скасовує необхідності знати податкові правила нової країни. Більше того, податкові зобов’язання та можливості можуть суттєво вплинути на фінансове становище.
Finance.ua у статті розглянув основні податкові вимоги в європейських країнах, де зараз перебуває найбільше українців — Польщі, Німеччині та Чехії.

Польща

У Польщі податкова система є прогресивною. Основними видами податків є податок на доходи фізичних осіб (PIT), податок на додану вартість (VAT) та податок на прибуток підприємств (CIT).
Податок на доходи фізичних осіб (PIT)
  • прогресивна шкала: 12% для доходів до 120 тис. злотих, 32% — понад 120 тис. злотих;
  • неоподатковуваний мінімум: 30 тис. злотих на рік;
  • єдина ставка для підприємців: 19% для індивідуальних підприємців.
Корпоративний податок (CIT)
  • основна ставка: 19%;
  • знижена ставка: 9% для малих підприємств з доходом до 2 млн євро;
  • спеціальні режими: податкові пільги для інноваційних компаній та підприємств у спеціальних економічних зонах.
Соціальні внески
  • пенсійне страхування: 19,52% (порівну між працівником і роботодавцем);
  • медичне страхування: 9% (частково можна відрахувати з податку);
  • інші внески: страхування на випадок безробіття (2,45%), страхування від хвороб (2,45%).
Податок на додану вартість (VAT)
  • основна ставка: 23%;
  • знижені ставки: 8% на будівництво, медичне обладнання; 5% на основні харчі, книги;
  • нульова ставка: для експорту.
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Німеччина

Німецька податкова система поєднує високі податки з великим соціальним забезпеченням та широким спектром державних послуг, таких як пенсії, медичне страхування та соціальний захист.
Податок на доходи фізичних осіб
  • прогресивна шкала: 14%-42%, для дуже високих доходів (понад 277 826 євро) — 45%;
  • солідарний податок: 5,5% від суми податку для високих доходів;
  • церковний податок: 8−9% від податку для членів церкви;
  • неоподатковуваний мінімум: 10 908 євро на рік.
Корпоративний податок
  • фіксована ставка: 15%;
  • торговий податок: 7−17% (залежить від муніципалітету);
  • загальна ефективна ставка: близько 30%.
Соціальні внески
  • пенсійне страхування: 18,6% (порівну між працівником і роботодавцем);
  • медичне страхування: 14,6% (також розподіляється порівну);
  • страхування на випадок безробіття: 2,5%;
  • страхування на випадок догляду: 3,05% (+ 0,35% для осіб без дітей);
  • загальна сума внесків: до 40% від зарплати.
Податок на додану вартість
  • основна ставка: 19%;
  • знижена ставка: 7% для харчів, книг, медичних товарів, транспорту тощо.
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Чехія

Податкова система Чехії характеризується простотою та прозорістю. Вона передбачає низькі податки на доходи фізичних осіб і конкурентоспроможні ставки для підприємців.
Податок на доходи фізичних осіб (PIT)
  • плоска ставка: 15% на доходи до 1 867 728 чеських крон на рік (приблизно 77 тис. євро);
  • ставка для високих доходів: 23% на доходи, що перевищують цей поріг;
  • неоподатковуваний мінімум: 27 840 крон (приблизно 1 200 євро) на рік;
  • податкові відрахування: включають внески на соціальне та медичне страхування, благодійні пожертви, витрати на навчання.
Корпоративний податок
  • ставка: 19% на прибуток підприємств;
  • знижена ставка: 15% для малих підприємств із доходом до 2 млн чеських крон;
  • податкові пільги: для інвестицій у наукові дослідження та розвиток.
Соціальні внески
  • пенсійне страхування: 28% (працівник — 6,5%, роботодавець — 21,5%);
  • медичне страхування: 13,5% (працівник — 4,5%, роботодавець — 9%);
  • страхування на випадок безробіття: 1,2% (працівник — 0,5%, роботодавець — 0,7%).
Податок на додану вартість (VAT)
  • основна ставка: 21%;
  • знижені ставки: 15% на деякі продовольчі товари, лікарські засоби, книги; 10% на основні харчі;
  • нульова ставка: для експорту та деяких послуг.

Детальніше про податки у цих та інших країнах Європи читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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