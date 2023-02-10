Що треба знати про монетизацію пільг на «коммуналку» — Finance.ua

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Що треба знати про монетизацію пільг на «коммуналку»

Казна та Політика
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Що треба знати про монетизацію пільг на «коммуналку»
Що треба знати про монетизацію пільг на «коммуналку»
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг їх одержувачам з січня поточного року надаються виключно у грошовій готівковій формі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
«Міністерство працює над підвищенням мотивуючого фактору соціальних допомог, через монетизацію виплат у тому числі. Це означає, що завдяки реалізації реформи з надання виплат виключно в грошовій формі, людина може отримати „на руки“ свої гроші і, зекономивши енергоресурси, витратити зекономлену суму на інші потреби. Це є одним з ключових інструментів підвищення мотивації громадян до енергозбереження», — кажуть у міністерстві.
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Як було раніше

Раніше існували дві форми грошової виплати: готівкова та безготівкова. Зміни, що вступили в силу, стосуватимуться пільговиків, які у 2022 році отримували пільги у грошовій безготівковій формі (кошти надходили на обліковий запис в АТ ,,Ощадбанк", звідки спрямовувалися надавачам житлово-комунальних послуг).
Інфографіка: Мінсоцполітики
Інфографіка: Мінсоцполітики

Що змінюється

Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг пільговикам тепер здійснюється у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України:
  • тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, ПФУ перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення Укрпошти. Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги;
  • пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення Укрпошти, де людина одержує пенсію;
  • пільговикам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами (тобто в ПФУ відсутні виплатні реквізити банківського рахунку або адреса доставки коштів) кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті в Ощадбанку.
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Про відкриття такого рахунка в банку органи ПФУ інформують пільговика.

Як отримати кошти

Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися в Ощадбанк для укладення договору банківського рахунка.
Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через Укрпошту, він має звернутися із відповідною заявою до органу Пенсійного фонду України:
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Слід зазначити, що пільговики, які отримують пільгу у грошовій готівковій формі, зобов’язані самостійно сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми виплаченої їм пільги, тобто Ощадбанк більше не адмініструватиме розрахунки пільговика з надавачами житлово-комунальних послуг, як це було при наданні пільги у грошовій безготівковій формі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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