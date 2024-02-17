Що таке страховий коридор і як це працює — Finance.ua

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Що таке страховий коридор і як це працює

Страхування
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Що таке страховий коридор і як це працює
Що таке страховий коридор і як це працює, Фото: ukranews.com
Під час поїздки за кордон необхідно потурбуватися про наявність туристичного страхування, адже це є одним із найважливіших документів при подорожі. Нерідко мандрівники не розуміють, чому страховка покриває більше днів, ніж необхідно.
Про це пише Visit Ukraine.

Що таке коридор туристичного страхування?

Це період, упродовж якого для туриста залишається дійсною туристична страховка після прибуття у країну призначення і до повернення в країну проживання.
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Зазвичай, термін дії туристичного страхування — 15 днів, що пов’язано з вимогами законодавства ЄС щодо міграційної політики.
У країнах зони «Шенген» термін дії договору автоматично продовжується на 15 днів.

Чому це так працює?

Часто у подорожах можуть виникнути позапланові обставини. Наприклад, рейс скасовується, затримується потяг або ж виникають проблеми з візою. Тому, враховуючи можливі непередбачувані обставини, страхові компанії встановлюють такий коридор. Більш тривалий період дії страховки часто допомагає захистити туриста у випадку виникнення таких ситуацій.
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Окрім того, страхові компанії встановлюють туристичний коридор для забезпечення туристу можливості продовжити мандрівку без оформлення нової страховки. У випадку, якщо мандрівнику буде необхідно залишитися на кілька додаткових днів через несподівану пропозицію або бажання відвідати нові місця, його страховка буде дійсною протягом цього часу. Це надає гнучкість і впевненість для туристів у плануванні своїх поїздок.
Причиною довгого туристичного коридору можуть бути додаткові послуги від страхових компаній для клієнтів та покриття за межами основних медичних витрат.
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Іноді виникають непередбачувані обставини, пов’язані з хворобою або смертю родича. Через це доводиться скасовувати поїздку або ж повертати квиток. У такому випадку довгий туристичний коридор дозволяє туристам використовувати додаткові послуги протягом більш тривалого періоду.
Нагадаємо, високі показники у туристичній галузі у 2023 році фіксуються попри фактори, які мали б стримувати туризм: інфляція та зростання цін у Європі, спека та пожежі у Середземномор'ї. Особливість цього туристичного буму в тому, що він відбувається на тлі різкого скорочення кількості російських туристів в Європі і потоку китайських мандрівників, що мало відновився.
За матеріалами:
visitukraine.today
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