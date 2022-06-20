Що таке КВЕД: для чого потрібен та як отримати — Finance.ua

Це класифікатор видів економічної діяльності, простими словами — це код, який відповідає за певний вид діяльності Товариства або ФОП, необхідний для класифікації певної підприємницької діяльності за сферами діяльності.
Його головна мета — визначати види економічної діяльності юридичних осіб або підприємців.
Після цього обираєте групу та власний КВЕД. На кожному кроці є пояснення щодо сектору, розділу, групи чи КВЕДу та випадки, коли він не підходить.
Наприклад, якщо ви працюєте в агентстві нерухомості, вам необхідно:
обрати секцію L — операції з нерухомим майном;
розділ 68;
далі відповідну групу — Купівля та продаж власного нерухомого майна (68.1), Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.2), Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (68.3);
тепер обираєте клас — саме кінцевий номер і буде вашим КВЕДом.
Процедура обрання КВЕД однакова — вам необхідно лише точно вказати вашу діяльність та усі її деталі.
До речі, після обрання свого КВЕД та реєстрації ФОП, ви маєте право займатися виключно тією діяльністю, за якою зареєстровані.
Чи можна мати кілька КВЕДів
На законодавчому рівні не встановлено жодних обмежень щодо їх кількості, отже під час реєстрації можна зазначити скільки завгодно видів діяльності та додати чи змінити їх пізніше.
Важливо, щоб один КВЕД був основним видом діяльності. Отже, зареєстрований перший КВЕД у заяві під час первинної реєстрації буде вважатись основним видом діяльності.
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