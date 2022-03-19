ФОПа призвали на військову службу: чи сплачувати єдиний податок — Finance.ua

ФОПа призвали на військову службу: чи сплачувати єдиний податок

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Відповідно до ПКУ, фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку, які призвані на військову службу під час мобілізації на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку.

Про це інформують в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Що для цього потрібно? Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов особи на військову службу під час мобілізації. Ці документи подаються до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації.

Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, документи подаються протягом 10 днів після закінчення лікування.

Щодо найманих працівників. Якщо самозайнята особа, призвана на військову службу, має найманих працівників і на строк своєї військової служби уповноважує іншу особу на виплату працівникам зарплати та/або інших доходів, то обов’язок з нарахування та утримання податку на доходи фізосіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.

Податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та утриманий уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована самозайнята особа у заяві, передбаченій у цьому пункті, зазначає дані про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працівників протягом строку військової служби самозайнятої особи.

Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи уповноваженою особою з найманих працівників та інших фізичних осіб, подається демобілізованою самозайнятою особою у порядку та строки, встановлені Податковим кодексом, без нарахування штрафних і фінансових санкцій.

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