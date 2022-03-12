Чи можна звільняти працівника за власним бажанням під час воєнного стану — Finance.ua
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Чи можна звільняти працівника за власним бажанням під час воєнного стану

Вчора 20:04Особисті фінанси
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Заборона на звільнення працівників з роботи за власним бажанням наразі відсутня.
Про це йдеться у повідомленні Держпраці.
За словами фахівців, якщо працівник залишив робоче місце, виїхав з місця проживання у зв’язку із бойовими діями — відсутні підстави для звільнення працівника з роботи за прогул, але і зберігати за таким працівником середній заробіток немає підстав.
Однак зазначається, що працівника, який не з’являється на роботі внаслідок обставин, пов’язаних з бойовими діями, направити «заднім числом» у відпустку не можна.
Якщо працівника мобілізували. Враховуючи державні гарантії, працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом, не підлягають звільненню на підставі пункту 3 частини першої статті 36 КЗпП, а лише увільняються від виконання обов’язків, передбачених трудовим договором, що оформлюється відповідним наказом (розпорядженням) роботодавця.
Як пише Work.ua, звільнити працівника можуть тільки за конкретною підставою:
  • за згодою обох сторін;
  • за власним бажанням працівника;
  • за відповідними статтями Кодексу законів про працю.
При цьому роботодавець може звільнити працівника у разі скорочення штату. Але нині всім роботодавцям рекомендується зберегти працівників.
Раніше повідомлялося, що за умови, якщо працвник не може вийти на роботу у воєнний час, підстав для звільнення у цьому немає.
За таких умов, якщо немає можливості оформити дистанційну або надомну роботу, можна оформити відпустки, зокрема і без збереження заробітної плати, або відсутність з інших підстав.

Довідка Finance.ua:

  • як показало опитування, попри війну, 52% компаній в країні продовжили працювати, однак лише 17% з них повідомили, що функціонують у повному обсязі;
  • в Україні пропонують тимчасово скасувати відповідальність за несплату податків. Відповідний законопроєкт зареєструвала народний депутат з фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.
За матеріалами: Finance.UA
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