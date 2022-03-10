83,2% респондентів зберегли роботу попри війну - опитування — Finance.ua
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83,2% респондентів зберегли роботу попри війну - опитування

10.03.2022, 09:00Особисті фінанси
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83,2% респондентів зберегли роботу попри війну - опитування83,2% респондентів зберегли роботу попри війну - опитування
24 лютого 2022 року російські війська атакували територію України з кількох напрямів. Попри війну, 52% компаній в країні продовжили працювати, однак тільки 17% з них повідомили, що функціонують у повному обсязі.
Про це свідчать результати опитування Ain.ua. Опитування пройшли 843 читача сайту, 73% з яких — працюють в ІТ-індустрії чи працювали до війни.
За результатами дослідження, 83,2% респондентів зберегли роботу попри війну. 67% з них працюють в ІТ. 16,8% опитаних повідомили про втрату робочого місця через війну. Однак, варто зважати, що це може бути пов‘язано як з самостійним рішенням респондентів, так і з повним припиненням діяльності деяких підприємств.
Станом на 7 березня 2022 року (11 день повномасштабної війни), коли було запущене опитування, 67,9% респондентів вже повернулись до виконання робочих задач. 93% з них працюють віддалено.
83,2% респондентів зберегли роботу попри війну - опитуванняain.ua
При цьому, більшість компаній не вимагають від співробітників повної віддачі й пропонують залучатись за бажанням або змогою.
21,4% повідомили, що вимушено не можуть працювати у зв‘язку з обставинами.
7,5% — пішли або були відправлені у відпустку за власний рахунок.
3,3% респондентам компанія-роботодавець дала оплачену відпустку.
83,2% респондентів зберегли роботу попри війну - опитуванняain.ua
Також результати опитування свідчать, що 45,1% опитаних суміщають роботу з волонтерством за власним бажанням, 13,2% повністю її заміщають. 28,2% тільки працюють.
За матеріалами: Finance.UA
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