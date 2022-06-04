Діяльність ФОП в умовах війни — Finance.ua

Діяльність ФОП в умовах війни

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Діяльність ФОП в умовах війни, freepik.com

Військове вторгнення росії на територію України ускладнило умови ведення підприємницької діяльності. Водночас уряд ухвалив низку рішень, які дозволяють фізичним особам-підприємцям (ФОП) дистанційно отримувати державні послуги, необхідні для здійснення своєї діяльності під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Послуги для ФОПів на порталі Дія

Відкрити ФОП в умовах війни можна в Порталі «Дія». Для цього достатньо заповнити електронну форму на порталі та підтвердити дані електронним підписом. У цей же спосіб можна припинити підприємницьку діяльність. Такі послуги безкоштовні.

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Також на Порталі «Дія» віднедавна підприємці можуть скористатися новою послугою — єДекларація . Це документ, який на час воєнного стану замінить певні види дозвільних документів, необхідних для здійснення підприємцями господарської діяльності.

Подати єДекларацію можуть підприємці:

у яких закінчився строк дії дозвільних документів до початку воєнного стану;

які планують вести ліцензовану діяльність;

які через війну змінили вид діяльності та розпочинають вести діяльність, для якої потрібна ліцензія.

Відкриття рахунку для здійснення банківських операцій

Для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій підприємець за власним вибором відкриває рахунок у будь-якому банку України на умовах договору.

Проте необхідно чітко відокремлювати банківський рахунок для здійснення підприємницької діяльності та особистий, оскільки цивільні та підприємницькі доходи оподатковуються за різними правилами.

З 2017 року гарантії Фонду гарантування вкладів поширюються і на рахунки ФОП. На час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення гарантується 100% коштів на рахунку. Після закінчення тримісячного терміну сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн.

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