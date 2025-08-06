Держава планує компенсовувати інвестиції у переробну промисловість — деталі законопроєктів Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Держава планує компенсовувати інвестиції у переробну промисловість — деталі законопроєктів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує внести зміни до Податкового та Митного кодексів, якими запровадять нову модель компенсації інвестицій через податкові пільги.

Про деталі законопроєктів щодо підтримки переробної промисловості № 13414 і № 13415 розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, нова система має стимулювати бізнес відмовлятися від сировинної моделі та інвестувати у розвиток переробної інфраструктури.

Які пільги передбачено

Інвесторам у сфері переробної промисловості пропонують пільгові умови оподаткування строком на 10 років з 2026 до 2035 року. Щоб скористатися пільгами, необхідно реалізувати інвестиційний проєкт, який включає:

будівництво, модернізацію або переоснащення об’єктів переробної промисловості, придбання необхідного обладнання або земельних ділянок;

обсяг інвестицій від 100 тисяч до 50 мільйонів євро;

строк реалізації до 3 років.

Розмір компенсації

Граничний обсяг податкових і митних пільг визначатиметься залежно від фактично вкладених інвестицій:

для інвестицій від 100 тис. до 1 млн євро — до 70% витрат;

від 1 до 20 млн євро — до 50%;

від 20 до 50 млн євро — до 30%.

Які саме пільги можна отримати

Згідно з проєктами законів, передбачено:

звільнення від податку на прибуток, якщо 90% доходу надходить від продажу продукції власного виробництва, отриманої в результаті переробки;

звільнення від ПДВ і ввізного мита на нове обладнання та комплектуючі, які ввозяться для реалізації проєкту;

можливість отримати пільги від місцевої влади щодо земельного податку та орендної плати за державні або комунальні ділянки.

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