Держава планує компенсовувати інвестиції у переробну промисловість — деталі законопроєктів
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує внести зміни до Податкового та Митного кодексів, якими запровадять нову модель компенсації інвестицій через податкові пільги.
Про деталі законопроєктів щодо підтримки переробної промисловості № 13414 і № 13415 розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, нова система має стимулювати бізнес відмовлятися від сировинної моделі та інвестувати у розвиток переробної інфраструктури.
Які пільги передбачено
Інвесторам у сфері переробної промисловості пропонують пільгові умови оподаткування строком на 10 років з 2026 до 2035 року. Щоб скористатися пільгами, необхідно реалізувати інвестиційний проєкт, який включає:
- будівництво, модернізацію або переоснащення об’єктів переробної промисловості, придбання необхідного обладнання або земельних ділянок;
- обсяг інвестицій від 100 тисяч до 50 мільйонів євро;
- строк реалізації до 3 років.
Розмір компенсації
Граничний обсяг податкових і митних пільг визначатиметься залежно від фактично вкладених інвестицій:
- для інвестицій від 100 тис. до 1 млн євро — до 70% витрат;
- від 1 до 20 млн євро — до 50%;
- від 20 до 50 млн євро — до 30%.
Які саме пільги можна отримати
Згідно з проєктами законів, передбачено:
- звільнення від податку на прибуток, якщо 90% доходу надходить від продажу продукції власного виробництва, отриманої в результаті переробки;
- звільнення від ПДВ і ввізного мита на нове обладнання та комплектуючі, які ввозяться для реалізації проєкту;
- можливість отримати пільги від місцевої влади щодо земельного податку та орендної плати за державні або комунальні ділянки.
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