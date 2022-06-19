Що таке 100% гарантії за банківськими вкладами — Finance.ua
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Що таке 100% гарантії за банківськими вкладами

Вчора 00:24Технології&Авто
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В Україні 13 квітня 2022 року набрав чинності Закон України № 2180-IX", яким вводиться 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП.
Як сказано в повідомленні Фінкульту, це рішення воєнного часу.

Що це означає

Якщо в умовах воєнного стану банк буде визнано неплатоспроможним, його вкладники фізичні особи та ФОП отримають свої кошти у повному обсязі: Фонд гарантування вкладів відшкодує вкладникам кошти у межах гарантованої суми у національній та іноземній валюті, залучені банками на умовах договору банківського (карткового) рахунку чи вклади (депозити) разом із нарахованими відсотками.
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Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривнях за курсом НБУ.

Як було до повномасштабного вторгнення на територію України

Гарантована сума відшкодування за банківськими вкладами становила 200 тис. гривень. Виняток становили лише вклади в Ощадбанку. Вклади фізичних осіб в АТ «Державний ощадний банк України» гарантувала держава.

Як буде в умовах воєнного стану та трьох місяців після

Держава пішла на безпрецедентний крок запровадження 100% гарантії за вкладами фізичних осіб на період дії воєнного стану.
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Закон України від 13.04.22 № 2180-IX запроваджує 100% гарантію за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП разом із нарахованими відсотками, якщо це був депозит. Закон передбачає кілька суттєвих кроків для посилення захисту коштів вкладників у банках України.

Що буде у повоєнний час

У законодавстві закладено принцип, що вже через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. гривень.
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За матеріалами: ITsider.
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