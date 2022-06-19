Що таке 100% гарантії за банківськими вкладами — Finance.ua

В Україні 13 квітня 2022 року набрав чинності Закон України № 2180-IX", яким вводиться 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП.
Як сказано в повідомленні Фінкульту, це рішення воєнного часу.
Що це означає
Якщо в умовах воєнного стану банк буде визнано неплатоспроможним, його вкладники фізичні особи та ФОП отримають свої кошти у повному обсязі: Фонд гарантування вкладів відшкодує вкладникам кошти у межах гарантованої суми у національній та іноземній валюті, залучені банками на умовах договору банківського (карткового) рахунку чи вклади (депозити) разом із нарахованими відсотками.
Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривнях за курсом НБУ.
Як було до повномасштабного вторгнення на територію України
Гарантована сума відшкодування за банківськими вкладами становила 200 тис. гривень. Виняток становили лише вклади в Ощадбанку. Вклади фізичних осіб в АТ «Державний ощадний банк України» гарантувала держава.
Як буде в умовах воєнного стану та трьох місяців після
Держава пішла на безпрецедентний крок запровадження 100% гарантії за вкладами фізичних осіб на період дії воєнного стану.
Закон України від 13.04.22 № 2180-IX запроваджує 100% гарантію за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП разом із нарахованими відсотками, якщо це був депозит. Закон передбачає кілька суттєвих кроків для посилення захисту коштів вкладників у банках України.
Що буде у повоєнний час
У законодавстві закладено принцип, що вже через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. гривень.