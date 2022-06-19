Що таке 100% гарантії за банківськими вкладами — Finance.ua

Що таке 100% гарантії за банківськими вкладами

В Україні 13 квітня 2022 року набрав чинності Закон України № 2180-IX", яким вводиться 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП.

Як сказано в повідомленні Фінкульту, це рішення воєнного часу.

Що це означає

Якщо в умовах воєнного стану банк буде визнано неплатоспроможним, його вкладники фізичні особи та ФОП отримають свої кошти у повному обсязі: Фонд гарантування вкладів відшкодує вкладникам кошти у межах гарантованої суми у національній та іноземній валюті, залучені банками на умовах договору банківського (карткового) рахунку чи вклади (депозити) разом із нарахованими відсотками.

Читайте також Банки підвищують ставки: на що треба звернути увагу під час розміщення депозиту

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривнях за курсом НБУ.

Як було до повномасштабного вторгнення на територію України

Гарантована сума відшкодування за банківськими вкладами становила 200 тис. гривень. Виняток становили лише вклади в Ощадбанк у. Вклади фізичних осіб в АТ «Державний ощадний банк України» гарантувала держава.

Як буде в умовах воєнного стану та трьох місяців після

Держава пішла на безпрецедентний крок запровадження 100% гарантії за вкладами фізичних осіб на період дії воєнного стану.

Читайте також Сума депозитів компаній у травні майже досягла довоєнного рівня

Закон України від 13.04.22 № 2180-IX запроваджує 100% гарантію за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП разом із нарахованими відсотками, якщо це був депозит. Закон передбачає кілька суттєвих кроків для посилення захисту коштів вкладників у банках України.

Що буде у повоєнний час

У законодавстві закладено принцип, що вже через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. гривень.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.