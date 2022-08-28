Що робити, якщо загубили паспорт за кордоном — Finance.ua

Що робити, якщо загубили паспорт за кордоном Вчора 15:28 — Особисті фінанси

Що робити, якщо загубили паспорт за кордоном

Втрата закордонного паспорта в чужій країні — явище неприємне, але, на жаль, це трапляється. Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, не панікуйте.

Експерти Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розповіли, що робити у такому випадку.

Порядок дій

Виявивши, що паспорт зник, необхідно звернутися в правоохоронні органи (поліцію). Слід заявити про втрату або крадіжку документ. Якщо зник не лише паспорт, то в заяві обов’язково зазначте всі втрачені речі та ймовірне місце пропажі. У поліції вам зобов’язані видати завірену копію протоколу. Далі слід звернутись до консульства України, посольства або дипломатичного представництва. З собою варто взяти усі наявні документи, що підтверджують громадянство України або просто посвідчують особу (додаток «Дія») та два фото 3,5×4,5 см. Якщо відсутні будь-які документи, консул зробить запит в Україну.

Коли особу буде підтверджено, консул оформить свідоцтво про ідентифікацію особи. Потім можливо відновити візу чи інші втрачені документи.



Важливо: у деяких країнах українське посольство приймає протокол з поліції лише англійською мовою. Тому, якщо в поліції вам видали документ мовою країни, потрібно зробити нотаріально завірений переклад.

Довідка Finance.ua:

у Міністерстві внутрішніх справ розглядають можливість оформлення паспортних документів українцям, окрім Польщі, ще у 7 країнах Євросоюзу;

українці, які змушені були тікати від війни до ЄС, вже можуть оформити паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також скористатися послугою з оформлення обох документів одночасно.

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