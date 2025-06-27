Хто і як може докупити стаж для виходу на пенсію у 2025 році — Finance.ua

Хто і як може докупити стаж для виходу на пенсію у 2025 році Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Хто і як може докупити стаж для виходу на пенсію у 2025 році

У 2025 році для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Якщо такого стажу не вистачає — його можна «докупити». Як це зробити — розповіли фахівці Юридичного порадника

Хто може докупити стаж

Це право мають:

• громадяни віком від 16 років, які належать до однієї з таких категорій:

працюють за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні;

наближаються до пенсійного віку, але не мають достатнього стажу;

мають низький рівень офіційного доходу та хочуть збільшити майбутній розмір пенсії.

• члени особистого селянського господарства, які не підлягають страхуванню,

• домашні працівники.

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Зверніть увагу! Добровільні внески можна робити як за себе, так і за іншу особу, якщо вона ще не є пенсіонером.

За який період можна купити стаж

«Купити» можна лише:

стаж, який припадає на період з 2004 року;

за той час, коли особа не працювала офіційно або не була зареєстрована як ФОП. Якщо ви мали статус застрахованої особи, але не сплачували ЄСВ через пільги (наприклад, у декреті чи на навчанні), — купити стаж за ці періоди вже неможливо.

Як укласти договір на добровільну участь

Є два способи:

1. Особисто звернутися до податкового органу або Пенсійного фонду.

2. Дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Як укласти договір онлайн:

Увійдіть до особистого кабінету на порталі ПФУ (через кваліфікований електронний підпис, Дія. Підпис або GOV. ID (далі — електронний підпис).

Оберіть розділ «Комунікація з ПФУ» → «Договір на добровільну участь».

Заповніть дані особи, за яку платитимуть внески.

Вкажіть, хто буде платником: ви чи інша особа.

Надішліть договір і підпишіть його електронним підписом.

Одразу сплатіть внески.

Скільки це коштує

Мінімальний щомісячний страховий внесок — 22% від мінімальної заробітної плати, що у 2025 році становить 8 000 грн. Отже, місяць стажу коштуватиме щонайменше 1760 грн.

Якщо ви хочете одразу оплатити кілька місяців чи років стажу, то сума внеску буде подвійною: 1 місяць = 1760×2 = 3 520 грн

Оплатити потрібно однією сумою протягом 10 днів після підписання договору. Якщо ви укладаєте договір на рік і більше — можете сплачувати внески щомісяця, не менше ніж 1760 грн / міс.

Як перевірити, що стаж зараховано? Після сплати коштів, внесок буде зараховано за той місяць, коли гроші надійшли на рахунок ПФУ. Перевірити це можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

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