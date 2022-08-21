Оформлення українського паспорта у Євросоюзі: МВС планує долучити ще сім країн — Finance.ua

Оформлення українського паспорта у Євросоюзі: МВС планує долучити ще сім країн Вчора 12:01 — Особисті фінанси

Оформлення українського паспорта у Євросоюзі: МВС планує долучити ще сім країн

У Міністерстві внутрішніх справ розглядають можливість оформлення паспортних документів українцям, окрім Польщі, ще у 7 країнах Євросоюзу.

Про це у Фейсбуці поінформувала заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

За її словами, українці, які змушені були тікати від війни до ЄС, вже можуть оформити паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також скористатися послугою з оформлення обох документів одночасно.

«Така послуга доступна у Республіці Польща. Водночас погоджується можливість аналогічної роботи ДП „Документ“ ще щонайменше у 7 країнах ЄС», — уточнила Акопян.

Читайте також Як оформити паспорт на нове прізвище, перебуваючи за кордоном

Вона нагадала, що раніше було також розширено можливості для українських водіїв. Нині українським посвідченням водія можна користуватися у ЄС без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж 6 місяців.

Також, за інформацією заступниці міністра, користуватися українським посвідченням водія у ЄС можна у разі закінчення терміну його дії, що є актуальним для посвідчень, виданих уперше з терміном дії 2 роки.

Також це стосується посвідчень старого зразка, які оформлені лише кирилицею і не мають терміну дії, — ними можна користуватися без додатково завіреного перекладу або міжнародного посвідчення водія.

«Нові правила передбачають також отримання тимчасового посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія без складання іспитів», — заявила чиновниця.

Вона також поінформувала, що взяла участь у VI засіданні Робочої групи із захисту прав і свобод українців, які перебувають в країнах ЄС як тимчасово переміщені.

«Захід, що відбувся в режимі онлайн, був присвячений підготовці до нового навчального року. Вдячна європейським партнерам, які докладають максимум зусиль, аби надати можливість українським дітям адаптуватися до нового колективу, подолати мовний бар’єр, отримувати знання та розвиватися», — зауважила Акопян.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.