Як оформити паспорт на нове прізвище, перебуваючи за кордоном — Finance.ua

Як оформити паспорт на нове прізвище, перебуваючи за кордоном Вчора 17:04 — Особисті фінанси

Як оформити паспорт на нове прізвище, перебуваючи за кордоном

Часто громадяни України, що виїхали за кордон, стикаються з питаннями зміни цивільного статусу. Одруження, розлучення, народження дітей, зміна прізвища, — все це так само відбувається з українцями за кордоном, як і на Батьківщині.

У зв’язку з цим Консульство України у Гданську інформує , як діяти після зміни прізвища під час війни. Чи можна змінити прізвище в закордонному паспорті, якщо через обставини його не вдалося змінити у громадянському (внутрішньому) паспорті?

Що кажуть фахівці

Перш за все, у консульстві радять не використовувати документи, зокрема, паспорти, видані на ваше попереднє прізвище, не відкривати за такими документами рахунки, не перетинати кордон тощо. Тому що у такому разі ви подаєте завідомо неправдиву інформацію про себе (це прізвище вже не ваше), і людини з такими даними уже просто не існує.

Далі — про заміну прізвища в паспорті. Спершу ви мате змінити паспорт громадянина України (внутрішній паспорт) на нове прізвище і лише потім — закордонний.

При цьому посольства і консульства не оформляють внутрішні паспорти, тож можуть оформити вам лише закордонний. Для цього ви маєте подати, серед іншого, і паспорт громадянина України, оформлений на нове прізвище. Отже, посольства та консульства можуть оформити закордонний паспорт з новим прізвищем, якщо ви надасте внутрішній паспорт, оформлений на це прізвище.

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Наразі внутрішній паспорт за кордоном українці можуть оформити лише в Варшаві у мобільних пунктах Державної міграційної служби, проте перелік Служба планує розширювати.

Мобільні комплекси працюють з понеділка до суботи, з 10 до 19 години. Обслуговування здійснюється за попереднім записом в електронній черзі . Тут громадяни України можуть оформити ID-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і навіть скористатися новою послугою із оформлення обох документів одночасно. Перелік документів для оформлення паспортних документів є стандартним — як і в тих «Паспортних сервісах», які знаходяться в Україні.

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