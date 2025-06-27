Пенсіонери зможуть повернути гроші, які вже перевели з Ощадбанку до ПФУ — Finance.ua

Пенсіонери зможуть повернути гроші, які вже перевели з Ощадбанку до ПФУ Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Пенсіонери зможуть повернути гроші, які вже перевели з Ощадбанку до ПФУ

Кабінет міністрів затвердив механізм повернення пенсій, уже переведених з Ощадбанку до Пенсійного фонду. Йдеться про гроші ВПО та пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію вчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 червня 2025 р. № 745

Згідно з рішенням Кабміну, для повернення грошей пенсіонер подає заяву про повернення утриманих сум до ПФУ особисто, через вебпортал або в Ощадбанку. Форма заяви затверджена правлінням ПФУ і розсилається в банк протягом трьох робочих днів.

Для віддаленого подання використовуються кваліфікований або вдосконалений електронний підпис. В Ощадбанку заяву можна залишити за умови пред’явлення паспорта, банк перевірить особу і надішле запит до ПФУ протягом п’яти календарних днів.

Повернуті суми виплачують одноразово в повному обсязі:

якщо заявка надійшла до 20-го числа — гроші перерахують у поточному місяці;

якщо після 20-го — наступного місяця.

Рахунок для переказу — той самий, що використовується для пенсії, або зазначений у заяві.

Виплати поновлюються тим, кому пенсію відновлено за законом, — одразу за заявою. Іншим кошти переводять на рахунок в уповноваженому банку після фізичної ідентифікації.

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У разі смерті пенсіонера невиплачена частина йде спадкоємцям у порядку, встановленому пенсійним законодавством.

Нагадаємо, цього року Верховна Рада вирішила перевести гроші пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію, з Ощадбанку до Пенсійного фонду. Йдеться про суму понад 10 млрд гривень. Ці гроші ПФУ зможе спрямувати на виплату іншим пенсіонерам.

Законом передбачено, що у 2025 році Ощадбанк перераховує до ПФУ залишок коштів, що утворився в нього станом на 1 січня 2025 року на рахунках внутрішньо переміщених осіб, для виплати пенсій, рух за якими не здійснювався понад один рік, а також осіб, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців.

Водночас було передбачено, що пенсіонер зможе отримати свої гроші, якщо пройде ідентифікацію.

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