Що робити, якщо термін дії ID-картки завершився — Finance.ua

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Що робити, якщо термін дії ID-картки завершився

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Що робити, якщо термін дії ID-картки завершився
Що робити, якщо термін дії ID-картки завершився
Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відповіді на найбільш поширені питання, зокрема що робити, якщо у період воєнного стану завершився термін дії ID-картки.
У міністерстві розповіли, що ID-картка та паспорт-книжечка залишаються чинними, якщо:
  • термін дії паспорта у формі картки закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року;
  • строк вклеювання нових фотокарток у паспорти громадянина України зразка 1994 року (по досягненню 25 чи 45 років) настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року.
Ці документи залишаються чинними у період дії воєнного стану та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану, зауважили у МВС.
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Що робити, якщо термін дії ID-картки завершився
«Це регламентує Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1202 «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану», — йдеться в повідомленні.
Що робити, якщо термін дії ID-картки завершився
Нагадаємо, українці, яка перебувають за кордоном та не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт або ID-картку, зможуть отримати документи через закордонні дипломатичні установи України.

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За матеріалами:
Finance.ua
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