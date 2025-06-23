Подвійне громадянство: що зміниться для тих, хто має грошові та матеріальні активи (які ризики) — Finance.ua

Подвійне громадянство: що зміниться для тих, хто має грошові та матеріальні активи (які ризики)
Основна і революційна для України новація закону про подвійне громадянство — вводиться поняття «множинне громадянство (підданство)», під яким розуміється одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.
Юристи та правозахисники вказують на низку ризиків, які містить в собі новий закон.
Це, зокрема, політичні ризики: особи з множинним громадянством можуть бути нелояльними, мати конфлікт інтересів, особливо в разі зайняття посад в органах влади.
Також закон містить багато юридичних прогалин. Серед іншого не врегульовано, як саме здійснюватиметься контроль за обов’язками таких громадян — наприклад, військова служба, оподаткування, дипломатичний захист тощо.
Існує й ризик маніпуляцій — закон може бути використаний для уникнення відповідальності чи отримання вигоди через інші паспорти.
Не треба забувати й про культурну асиміляцію — послаблення вимог до інтеграції іноземців може вплинути на національну ідентичність.
Зміни для людей, які мають грошові та матеріальні активи
та для людей, які розпоряджаються грошовими та матеріальними активами
Головне науково-експертне управління Верховної Ради України застерігає, що держава може почати вимагати перевірку доходів і активів таких осіб — включно з податками, наявним майном, грошовими коштами, оподаткуванням, аспектами військової служби, дипломатичного захисту тощо.
Сам факт множинного громадянства може поставити людину у статус податкового резидента іншої країни, навіть без наміру особи. Це несе за собою ризик подвійного оподаткування, якщо фізична особа стає податковим резидентом іншої держави: без відповідного звітного механізму Україна та іноземні податкові служби можуть застосувати необґрунтовані донарахування.
Також особам з подвійним громадянством загрожує жорсткіша фінансова дисципліна: йдеться насамперед про звітність, перевірки, можливі штрафи й донарахування. Це також означає нові звітності, потенційні подвійні зобов’язання та більший контроль з боку держав.
Варто враховувати, що, хоча Україна й використовує угоди про уникнення подвійного оподаткування з понад сімдесятьма країнами, але щоб скористатися ними, потрібно збирати офіційні довідки та вести звітність, що створює додаткові труднощі та проблеми.
Якщо ви володієте іноземними активами, навряд вдасться уникнути ризиків і штрафів без консультацій з фахівцями з податкового права відповідних країн. Це, зрозуміло, породжує додаткові витрати як грошових коштів, так і часу та інших ресурсів.
Читайте більше деталей у статті — Закон про множинне громадянство в Україні: що змінюється для людей, які розпоряджаються активами
Поділитися новиною