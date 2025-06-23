Подвійне громадянство: що зміниться для тих, хто має грошові та матеріальні активи (які ризики) — Finance.ua

Подвійне громадянство: що зміниться для тих, хто має грошові та матеріальні активи (які ризики) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Подвійне громадянство: що зміниться для тих, хто має грошові та матеріальні активи (які ризики)

Основна і революційна для України новація закону про подвійне громадянство — вводиться поняття «множинне громадянство (підданство)», під яким розуміється одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.

Юристи та правозахисники вказують на низку ризиків, які містить в собі новий закон.

Це, зокрема, політичні ризики: особи з множинним громадянством можуть бути нелояльними, мати конфлікт інтересів, особливо в разі зайняття посад в органах влади.

Також закон містить багато юридичних прогалин. Серед іншого не врегульовано, як саме здійснюватиметься контроль за обов’язками таких громадян — наприклад, військова служба, оподаткування, дипломатичний захист тощо.

Існує й ризик маніпуляцій — закон може бути використаний для уникнення відповідальності чи отримання вигоди через інші паспорти.

Не треба забувати й про культурну асиміляцію — послаблення вимог до інтеграції іноземців може вплинути на національну ідентичність.

Зміни для людей, які мають грошові та матеріальні активи

та для людей, які розпоряджаються грошовими та матеріальними активами

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України застерігає, що держава може почати вимагати перевірку доходів і активів таких осіб — включно з податками, наявним майном, грошовими коштами, оподаткуванням, аспектами військової служби, дипломатичного захисту тощо.

Сам факт множинного громадянства може поставити людину у статус податкового резидента іншої країни, навіть без наміру особи. Це несе за собою ризик подвійного оподаткування, якщо фізична особа стає податковим резидентом іншої держави: без відповідного звітного механізму Україна та іноземні податкові служби можуть застосувати необґрунтовані донарахування.

Також особам з подвійним громадянством загрожує жорсткіша фінансова дисципліна: йдеться насамперед про звітність, перевірки, можливі штрафи й донарахування. Це також означає нові звітності, потенційні подвійні зобов’язання та більший контроль з боку держав.

Варто враховувати, що, хоча Україна й використовує угоди про уникнення подвійного оподаткування з понад сімдесятьма країнами, але щоб скористатися ними, потрібно збирати офіційні довідки та вести звітність, що створює додаткові труднощі та проблеми.

Якщо ви володієте іноземними активами, навряд вдасться уникнути ризиків і штрафів без консультацій з фахівцями з податкового права відповідних країн. Це, зрозуміло, породжує додаткові витрати як грошових коштів, так і часу та інших ресурсів.

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