Польський регулятор перевірить Wizz Air i Ryanair на законність стягування додаткової плати за багаж — Finance.ua

Польський регулятор перевірить Wizz Air i Ryanair на законність стягування додаткової плати за багаж Сьогодні 19:46 — Особисті фінанси

Авіапасажири вказують на зростання проблем, спричинених посиленою перевіркою розмірів багажу в аеропорту. Скарги стосуються популярних перевізників у Польщі — Ryanair та Wizzair.

Голова Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) вже перевіряє, чи справді було виправданим стягнення з пасажирів додаткових зборів.

Про це повідомляє e-gospodarka.pl.

UOKiK розпочав пояснювальне провадження проти Ryanair та Wizzair. Воно стосується багажної політики цих авіакомпаній: насамперед того, чи перевірки розмірів ручної поклажі проводяться належним чином та відповідно до закону. Управління також з’ясовує, чи не стягують перевізники з пасажирів необґрунтовані додаткові збори.

Багато мандрівників скаржаться, що їхній багаж, який мав би відповідати вимогам щодо розміру, все ж вважався занадто великим. В результаті їм довелося доплачувати великі суми за надлишковий багаж або перепаковувати валізи. Є підозри, що метод вимірювання багажу є неточним або непослідовним, що призводить до несправедливого ставлення до клієнтів.

Управління також отримує сигнали від пасажирів, які описують дуже схожу ситуацію. В аеропорту їх просять помістити свою ручну поклажу в спеціальну контрольну рамку, яка називається сайзером і яка має перевірити її розмір.

Однак виявляється, що ця рамка часто менша за допустимі розміри багажу, надані перевізниками. В результаті багаж, який нещодавно приймався як безкоштовний, тепер вважається занадто великим, що призводить до стягнення високих додаткових оплат.

Мандрівники зазначають, що вимірювання багажу часто проводиться дуже швидко та без можливості повторної перевірки або використання іншої рулетки. Щобільше, сума за надлишок багажу, яку можна сплатити лише карткою, стягується без обговорення. Якщо пасажир відмовляється платити, йому часто не дозволяють сісти на літак. Така практика викликає серйозні сумніви та питання щодо того, що насправді є «розумною вагою» ручної поклажі.

У відповідь на ці сигнали голова Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів ініціював роз’яснювальне провадження щодо правил перевезення ручної поклажі Ryanair та Wizzair.

Управління аналізує, серед іншого, транспортні угоди, інформацію, що надається пасажирам під час купівлі квитка, метод та процедуру вимірювання багажу, а також правила розрахунку оплат. Також перевіряються наслідки несплати та процедури розгляду скарг, пов’язаних з, на думку пасажирів, несправедливо стягнутими зборами.

Президент UOKiK Томаш Хрустний нагадує нам, що, згідно з рішенням Суду Європейського Союзу, ручна поклажа, яка відповідає розумній вазі та габаритам, повинна розглядатися як частина транспортної послуги та не може підлягати додатковій оплаті. Тепер Управління перевірятиме, чи дійсно лоукост-авіакомпанії дотримуються цього принципу.

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