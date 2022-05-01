Що робити, якщо роботодавець не може оплатити тимчасову непрацездатність — Finance.ua
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Що робити, якщо роботодавець не може оплатити тимчасову непрацездатність

Вчора 17:03Особисті фінанси
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Державна служба України з питань праці повідомила, як діяти, якщо роботодавець наразі не має можливості оплатити тимчасову непрацездатність.
Про це йдеться у пресслужбі відомства.
Якщо страхувальник (роботодавець) не має можливості перевіряти дані в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України фактично з незалежних від нього причин (відсутність доступу до інтернету у зв’язку із воєнним станом), відповідно не може виконати вимоги щодо своєчасного розгляду документів й прийняття рішення щодо виплати допомоги працівнику, тому він не несе відповідальності за таку затримку до закінчення обставин.
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«Разом із тим, після відновлення доступу до кабінету страхувальника роботодавець зобов’язаний виконати свої обов’язки щодо матеріального забезпечення», — сказано у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • раніше у Держпраці повідомляли, чи оплачується працівнику лікарняний під час простою підприємства під час дії воєнного стану;
  • з початку воєнного стану в Україні значна кількість людей втратила робочі місця, частини або повні зарплати. Актуальним стало питання безробіття та соціальних гарантій для таких людей. Хто під час воєнного стану в Україні може вважатися безробітним, та які виплати цим людям передбачені — читайте тут.
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За матеріалами: Finance.ua
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