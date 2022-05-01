Що робити, якщо роботодавець не може оплатити тимчасову непрацездатність — Finance.ua

Що робити, якщо роботодавець не може оплатити тимчасову непрацездатність

Вчора 17:03 — Особисті фінанси

Державна служба України з питань праці повідомила, як діяти, якщо роботодавець наразі не має можливості оплатити тимчасову непрацездатність.

Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Якщо страхувальник (роботодавець) не має можливості перевіряти дані в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України фактично з незалежних від нього причин (відсутність доступу до інтернету у зв’язку із воєнним станом), відповідно не може виконати вимоги щодо своєчасного розгляду документів й прийняття рішення щодо виплати допомоги працівнику, тому він не несе відповідальності за таку затримку до закінчення обставин.

«Разом із тим, після відновлення доступу до кабінету страхувальника роботодавець зобов’язаний виконати свої обов’язки щодо матеріального забезпечення», — сказано у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

раніше у Держпраці повідомляли, чи оплачується працівнику лікарняний під час простою підприємства під час дії воєнного стану;

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