Що робити, якщо роботодавець мовчить після співбесіди

Після співбесіди кандидати зазвичай очікують зворотного зв’язку у визначені роботодавцем терміни. На практиці ж відповідь, особливо негативну, надають не завжди. Наприкінці року така пауза може викликати тривогу, однак мовчання в грудні не обов’язково означає відмову.
Експерти robota.ua розповіли, чому можуть виникати такі паузи і як кандидату нагадати про себе.

Чому роботодавці довше відповідають у грудні

У передсвятковий період компанії часто затягують з рішеннями з об’єктивних причин.
  • Закриття року. Грудень — це час фінансових звітів, аудитів, бюджетування та жорстких дедлайнів. Найм нових співробітників у цей період часто відходить на другий план і відновлюється вже після свят.
  • Людський фактор. Свята й відпустки також впливають на строки. HR-фахівець або керівник, який ухвалює фінальне рішення, може бути тимчасово відсутнім.
  • Відкладене рішення. Рішення щодо кандидата може бути вже прийняте, але його озвучують після свят — наприклад, щоб спростити онбординг. Інший варіант — кандидат перебуває в шорт-листі, і роботодавець очікує відповіді від інших претендентів.

Коли і як нагадати про себе

Якщо обіцяний термін зворотного зв’язку минув, варто коректно нагадати про себе. Оптимально — через 3−5 робочих днів після зазначеної дати.
Повідомлення має бути коротким, ввічливим і нейтральним, без тиску чи емоцій. Надмірна наполегливість — щоденні повідомлення або дзвінки — швидше зашкодить, ніж допоможе.
Якщо після одного-двох нагадувань відповіді немає, варто рухатися далі: компанія, яка ігнорує кандидатів на етапі відбору, зазвичай не демонструє високого рівня поваги й у роботі з працівниками.

Що варто зробити кандидату наприкінці року

Очікуючи відповідь, не варто зосереджуватися лише на одній вакансії. Кінець року — слушний час для підготовки до активного пошуку в січні:
  • оновити резюме та додати нові навички;
  • чітко сформулювати свої досягнення;
  • оновити профіль у LinkedIn;
  • підготувати відповіді на складні запитання зі співбесід;
  • перевірити актуальний рівень зарплат у своїй сфері.
Святковий період традиційно сповільнює найм. Тому затримка з відповіддю в грудні — не привід сумніватися у власній професійній цінності чи робити передчасні висновки.
Раніше ми повідомляли, чи варто шукати роботу перед Новим роком.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
