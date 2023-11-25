Що робити, якщо пошкодили або загубили багаж в аеропорту — Finance.ua

Що робити, якщо пошкодили або загубили багаж в аеропорту Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Що робити, якщо пошкодили або загубили багаж в аеропорту

Загублений або пошкоджений багаж під час вашої подорожі є досить неприємним випадком. Однак, важливо залишатися спокійним і діяти швидко, щоб вирішити цю ситуацію, а також знати свої права як туриста.

Розповідаємо, що варто робити в разі, якщо ви стали свідком того, що ваш багаж пошкодили або він зник в аеропорту.

Що робити, якщо багаж загублено?

Згідно зі статистикою, що надає Асоціація європейських авіакомпаній, більшість туристів успішно отримують свої загублені речі протягом трьох днів після виникнення проблеми.

Однак, важливо зазначити, що кожна ситуація може виявитися винятковою, і немає гарантії, що ви потрапите до числа тих щасливчиків, котрим вдасться швидко відновити своє втрачене майно.

Слід мати на увазі, що у разі втрати багажу в аеропорту важливо зберігати спокій і діяти розумно.

Навіть якщо ви не можете знайти валізу після перельоту, не панікуйте відразу. Перевірте усі багажні каруселі, а також не забувайте, що великі речі (коляски, лижі, дошки для серфінгу) розподіляються окремо.

Якщо все ж таки багаж втрачено — щоб максимально ефективно вирішити цю неприємну ситуацію:

Зверніться до стійки Lost and Found;

Негайно сповістіть працівника аеропорту про втрату вашого багажу;

Складіть акт про зникнення багажу (Property Irregularity Report), у якому вкажіть всю необхідну інформацію (ваші дані, номер наліпки на валізі, рейс, опис валізи та її вмісту);

Зареєструйте втрачений багаж в системі WorldTracer (багаж буде зареєстрований у міжнародній пошуковій системі, яка допоможе вам відстежувати переміщення речей онлайн). Авіакомпанії повинні доставити ваш багаж за адресою проживання безплатно.

Якщо ваш багаж просять забрати з аеропорту — вам знадобиться паспорт, акт втрати багажу та митна декларація.

Якщо ви залишилися повністю без особистих речей, деякі аеропорти можуть надати безплатні набори першої необхідності для тимчасового використання.

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Компенсація за зниклий багаж також передбачена. За багаж, який не буде знайдено протягом 21 дня, ви маєте право вимагати компенсацію. Подати претензію слід протягом двох років з дати прибуття рейсу.

Для цього надішліть претензію й додайте повну інформацію (копію акта, квитанцію про оплату багажу, відривний квиток на ідентифікаційній бирці багажу). Як правило, сума платежу складе 20 доларів за 1 кг ваги.

Якщо багаж було пошкоджено

Багаж може бути пошкоджено, в такому разі алгоритм дій має бути наступним:

Зверніться до стійки Lost & Found / Baggage Claim, повідомте про пошкодження працівників аеропорту.

Заповніть акт PIR. Цей документ є головним, адже саме він засвідчить усі пошкодження або несправність багажу.

Сфотографуйте пошкодження, щоб мати додаткові докази.

Надішліть претензію на e-mail авіакомпанії із зазначенням суми компенсації, додаючи всі необхідні документи (скан акту, посадковий талон, фото).

Відмова у виплати компенсації може бути розглянута в тому випадку, якщо валіза була не придатна для транспортування, або якщо валіза була переповнена речами, що й призвело до її ламання.

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Якщо з багажу щось зникло

Процедура аналогічна ситуації з пошкодженням багажу — повідомте працівників аеропорту та складіть акт про зникнення речей.

Однак важливо пам’ятати, що за зникнення заборонених предметів при перевезенні компенсацію не виплатять.

Поради туристам, які допоможуть убезпечити багаж:

Прикріпіть наліпку на валізу з вашою контактною інформацією.

Переконайтеся, що бірка на валізі правильна. Якщо це не так, вашу валізу можуть відправити не за призначенням.

Реєструйте багаж до кінцевого пункту призначення при пересадках.

Зніміть з багажу старі бірки з попередніх подорожей, щоб уникнути плутанини.

Сфотографуйте вміст вашого багажу на випадок, якщо вам знадобиться подати претензію, якщо він пропаде.

Оформіть туристичну страховку, яка покриє ризики, пов’язані з затримкою або втратою багажу.



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