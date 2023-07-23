Правила перевезення багажу на рейсах Ryanair у 2023 році: норми та вартість — Finance.ua

Правила перевезення багажу на рейсах Ryanair у 2023 році: норми та вартість Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Правила перевезення багажу на рейсах Ryanair у 2023 році: норми та вартість

Літо — це сезон відпусток і подорожей за кордон. Особливою популярністю користуються бюджетні авіаперевізники, які за оптимальну ціну здійснюють рейси до різних міст. Один з факторів, який робить лоукостери доступними, — це ручна поклажа, вартість якої входить до вартості квитка. Однак не всі можуть подорожувати з невеликим наплічником, і часто туристи беруть у подорож габаритні валізи.

Розповідаємо, які тарифи на перевезення багажу діють у популярного перевізника Ryanair та який розмір валізи обрати, щоб взяти у подорож більше речей.

Вимоги до багажу від Ryanair

Базові тарифи на перельоти дозволяють пасажирам брати до салону одну сумку чи рюкзак розміром 40*25*20 см без додаткової оплати. Інший багаж не можна безкоштовно перевозити, проте його можна оплатити.

Пасажири, які обрали тариф Plus, можуть перевозити великий багаж. Цей тариф передбачає безкоштовне перевезення 20 кг багажу.

Щоб працівники авіалінії зареєстрували багаж, його розмір не повинен перевищувати 80×120×120 см. Крім вимог до розмірів авіалінія встановила обмеження ваги. Валіза, що важить понад 32 кг, буде розглядатись як багаж, на який діють окремі правила перевезення.

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Цікаво, що пасажири, які придбали квитки в межах спільного бронювання, можуть об'єднувати вагу багажу. Якщо дозволена вага для двох осіб — 40 кг, пасажири можуть нерівномірно поділити цю вагу. Тобто, одна людина, наприклад, візьме 25 кг багажу, а інша — 15 кг.

Часто туристів цікавить, чи можна брати ноутбук до ручної поклажі. Пасажир Ryanair може взяти ноутбук у салон, проте він вважається окремим предметом. Зважайте, що ви зможете взяти до салону або наплічник з речами, або сумку з лептопом.

Вартість багажу на рейсах Ryanair

Якщо пасажир придбав квиток зі стандартним тарифом, надлишок багажу потрібно оплатити. Єдиного прейскуранта немає, адже на вартість впливає місце призначення, а також час і місце оплати.

Ryanair має різні тарифи для різної габаритності багажу.

Багаж до 10 кг:

при оплаті онлайн вартість становитиме від 12 до 25 євро за одну валізу;

при оплаті в аеропорту пасажир сплатить від 23,99 до 35,99 євро.



Багаж до 20 кг:

ціна під час покупки квитка — від 17 до 50 євро за одну валізу;

при оплаті в аеропорту вартість за валізу становитиме від 39,99 до 59,99 євро.



Спроба пронести неоплачений і незареєстрований багаж до літака закінчиться штрафом у 45,99 євро.

Чи дозволено перевозити валізу, що важить понад 20 кг? Так, Ryanair надає таку можливість. За кожен додатковий кілограм авіалінія попросить заплатити 11 євро.

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