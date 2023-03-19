Що робити якщо автомобіль зламався на шосе — Finance.ua

Що робити якщо автомобіль зламався на шосе Сьогодні 13:12 — Технології&Авто

У разі якщо ваш автомобіль несправний, і ви змушені припинити рух по швидкісному шосе, ви повинні дотримуватися певних правил, щоб уникнути ризику потрапити в аварію.

Про це пише motorvision.com.ua

Багато водіїв, опинившись зі зламаним автомобілем на швидкісній автостраді, впадають в паніку, не знаючи, що робити. Особливо це стосується водіїв-новачків, які не знають, що робити в подібних ситуаціях.

Що вам необхідно в першу чергу зробити, якщо ваша машина зламалася на швидкісній трасі.

1. Перемістити автомобіль у бік від дороги наскільки це можливо

Чим швидше ви це зробите, тим краще. При переміщенні машини з дороги на узбіччя або на край автодороги робіть це, максимально безпечно, не створюючи перешкод для руху потоку автомобілів.

У разі якщо ваша машина заглохла під час руху або з’явився стукіт в підвісці або трансмісії, то, не припиняючи руху накатом, завчасно поверніть автомобіль в сторону узбіччя. Таким чином, ви уникнете, що зламана машина встане на смузі руху.

Якщо двигун заглох під час руху по дорозі, то будьте готові до того, що рульове керування і гальмівна система буде працювати дуже важко.

Опинившись на узбіччі, ви повинні поставити автомобіль як можна ближче до краю дороги і якомога далі від рухомого трафіку автомобілів.

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2. Переконайтеся, що припаркований автомобіль видно іншим учасникам дорожнього руху

Увімкнення аварійної сигналізації вкрай необхідно, для того щоб ваш зламаний автомобіль, який стоїть на узбіччі, було видно всім учасникам дорожнього руху. Якщо ви встали на узбіччі в нічний час, то крім аварійних сигнальних вогнів ви також повинні залишити включеними габаритні вогні. Вони допоможуть попередити заздалегідь інших водіїв про те, що на узбіччі стоїть ваш автомобіль.

3. Переконайтеся, що вас видно в темряві

У деяких європейських країнах кожен водій повинен одягати спеціальний флуоресцентний жилет, у разі якщо він стоїть на узбіччі в темряві. У нашій країні таких вимог законодавства поки немає. Але це не означає, що у вашому багажнику не повинно бути такого жилета. Тому радимо кожному водієві придбати куртку або жилет з світяться флуоресцентними смужками.

Коли ваш автомобіль зламався або потрапив в аварію, ви можете проводити будь-які роботи поруч з автомобілем, не побоюючись, що вас не помітять на узбіччі інші учасники руху.

4. Висадіть пасажирів

Якщо у вашій машині є пасажири, то, припаркувавшись на узбіччі, виведіть їх з машини і відведіть від дороги на безпечну відстань. Якщо машина стоїть близько до автошляху, то залишати пасажирів в салоні дуже небезпечно, оскільки випадків ДТП на узбіччі предостатньо.

Адже, незважаючи на включену аварійну сигналізацію і габаритні вогні, якийсь неуважний і недосвідчений водій може не помітити припаркований автомобіль на узбіччі. Особливо якщо недосвідчені або безвідповідальні водії люблять обганяти на великій швидкості праворуч.

Пам’ятайте, що якщо ви припаркували автомобіль недалеко від першої смуги руху, то ні в якому разі не висаджуйте пасажирів через ліву двері, оскільки це небезпечно.

5. Не витрачайте час, намагаючись вирішити проблему

Якщо ви припаркували автомобіль на узбіччі в нічний час на швидкісній автомобільній дорозі, то не радимо вам проводити навіть дрібний ремонт машини (навіть якщо ви знаєте, в чому причина несправності і самостійно можете її вирішити). Справа в тому, що поки ви будете усувати несправність або накачувати шину, ви наражаєте себе на небезпеку потрапити в аварію.

Пам’ятайте, що якщо ви не можете вирішити проблему поломки за кілька хвилин, то доцільно викликати евакуатор або техдопомога на дорозі. В крайньому випадку, ви можете продовжити ремонт самостійно, але тільки після того, як машина буде переміщена в більш безпечне місце.

6. Як викликати допомогу?

Кожен водій у записній книжці мобільного телефону зобов’язаний мати кілька телефонів служби евакуації або цілодобової техдопомоги на дорозі (мобільний автосервіс і мобільний шиномонтаж). Також ви повинні мати ці телефони, записані на звичайний листок паперу чи блокнот, на випадок якщо стільниковий телефон розрядився.

А що ж робити, якщо дійсно сіл мобільний телефон? Як же викликати допомогу? На деяких швидкісних автошляхах, особливо на платних автомобільних трасах, існують спеціальні телефонні апарати, з допомогою яких можна повідомити про аварію і попросити допомогу в разі поломки машини.

Також пам’ятайте, що на кожній АЗС також є телефонний зв’язок. Крім того, ви можете, в крайньому випадку, попросити кого-небудь зробити дзвінок з мобільного телефону.

7. Очікування допомоги

Пам’ятайте, що викликавши допомогу, ви не повинні сідати в машину, якщо вона занадто близько знаходиться до автомобільної дороги. Ви і ваші пасажири повинні знаходитися якнайдалі від автомобіля. Якщо поруч з узбіччям є спеціальне захисне огородження, то радимо вам перелізти через нього і чекати допомоги за ним.

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